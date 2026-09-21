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Semana começa com perigo de tempestades com ventos de até 100km/h no Norte Pioneiro

Inmet emitiu alerta laranja que é válido até as 23h59 desta segunda-feira; também há risco de queda de granizo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 11h24
Semana começa com perigo de tempestades com ventos de até 100km/h no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Inmet.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Após mais um fim de semana chuvoso e com temperaturas amenas, a semana começou com uma segunda-feira (21) ensolarada que animou os moradores da região do Norte Pioneiro. Apesar da esperança de tempo firme e temperaturas mais quentes, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo de novas tempestades para região. Com isso, a previsão do tempo é de virada no clima e mais chuvas

De acordo com o informe publicado na manhã desta segunda-feira, o estado do Paraná, incluindo os municípios do Norte Pioneiro, está em alerta laranja com riscos de tempestades e chuvas intensas. O aviso é válido das 09h00 as 23h59 com previsão de chuvas intensas com até 100 mm/dia ou 60 mm/hora, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. O aviso também alerta para possibilidade de queda de granizo e descargas elétricas.

Em Wenceslau Braz, de acordo com o site ClimaTempo a previsão é de temperaturas entre os 17°C e 28°C, com rajadas de ventos na casa dos 24 km/h. Há previsão de chuvas no período da tarde com 46% de chances de 1.3 mm. Já a terça-feira (22) deve ser chuvosa. Conforme a previsão do tempo, há 97% de chances de chover até 45 mm com temperaturas entre os 18°C e 22°C.

Em caso de tempestades, a Defesa Civil orienta a população para evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados a tomadas e/ou antenas, não se abrigar embaixo de árvores ou estruturas metálicas devido ao risco de queda e descargas elétricas e, se possível, desligar aparelhos e quadro geral de energia dos imóveis. Em caso de problemas, entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Divulgação.
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