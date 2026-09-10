Ratinho Junior sobe o tom contra Moro e diz que senador trata Paraná como “segunda opção”

Em discurso, o governador fez uma série de críticas à trajetória política de Moro e afirmou que o Paraná não pode ser tratado como “segunda opção”. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), subiu o tom contra o senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao Governo do Estado, durante um evento realizado na noite desta quarta-feira (9). Em discurso, o governador fez uma série de críticas à trajetória política de Moro e afirmou que o Paraná não pode ser tratado como “segunda opção”.

Embora não tenha citado Moro nominalmente no trecho do discurso, Ratinho Junior fez referências diretas a episódios envolvendo o senador. A fala ocorre em meio à movimentação política para a disputa pelo Palácio Iguaçu nas eleições de 2026.

“Ser governador é uma missão de vida. Não é para a vaidade, não é para alimentar o ego”, afirmou.

Na sequência, o governador mencionou o episódio envolvendo mensagens trocadas entre Moro e o então presidente Jair Bolsonaro, quando o atual senador ainda ocupava o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Não seria justo com o Paraná eu pegar alguém que pegou uma mensagem do presidente da República no celular e deu para o William Bonner. Isso não é coisa de gente séria”, declarou Ratinho Junior.

O governador também direcionou as críticas à atuação de Moro no Senado e citou a aprovação de Flávio Dino para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não é justo alguém que fala, que vota, que defende a direita, mas dá uma cadeira no STF, no Flávio Dino, para limpar os seus processos”, disse.

A declaração representa uma acusação política feita por Ratinho Junior. Moro votou a favor da indicação de Flávio Dino ao STF em dezembro de 2023, decisão que provocou críticas de setores da direita na época.

O trecho mais duro do discurso veio quando Ratinho Junior relembrou a tentativa de Moro de transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022.

Naquele ano, Moro chegou a anunciar sua intenção de disputar uma eleição pelo estado paulista, mas teve a transferência do domicílio eleitoral rejeitada pela Justiça Eleitoral. Posteriormente, retornou ao Paraná e foi eleito senador pelo Estado.

“Paraná não merece alguém que optou por outro estado para ser candidato e, quando foi enxotado de lá, voltou para o Paraná. Essa pessoa não ama o Paraná”, disparou Ratinho Junior.

Ao encerrar a crítica, o governador contrapôs a trajetória do adversário à própria relação política com o Estado.