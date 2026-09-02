Ratinho Junior é convidado para ser ministro da Infraestrutura

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta terça-feira (1º) que pretende convidar o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), para assumir o Ministério da Infraestrutura caso seja eleito nas eleições de outubro. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidenciável, que destacou a trajetória administrativa do governador paranaense e os resultados alcançados na área de infraestrutura durante sua gestão.

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Ao apresentar o nome de Ratinho Junior, Caiado ressaltou os investimentos realizados no Paraná e afirmou que a experiência do governador poderá contribuir para ampliar projetos logísticos em âmbito nacional. “O nosso ministro de Infraestrutura: Ratinho Jr. Veja lá o que ele fez no Paraná e o que ele vai fazer no Brasil”, declarou o candidato.

Durante o anúncio, Caiado também mencionou os índices de aprovação da administração estadual. Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada recentemente, 80% dos paranaenses aprovam a gestão de Ratinho Junior. O presidenciável afirmou que o governador teria a responsabilidade de coordenar áreas estratégicas da infraestrutura brasileira, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias e demais sistemas logísticos.

Ratinho Junior agradeceu a indicação e destacou a relevância do setor para o desenvolvimento econômico do país. Em sua manifestação, afirmou que a infraestrutura é uma das principais ferramentas para impulsionar o crescimento, ampliar investimentos e fortalecer a competitividade nacional.

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O Paraná ocupa posição de destaque na logística brasileira, especialmente por meio dos portos de Paranaguá e Antonina, considerados estratégicos para o escoamento da produção agropecuária e industrial. De acordo com dados do setor portuário, em 2025 os portos paranaenses movimentaram 73,5 milhões de toneladas entre exportações e importações, volume 10,1% superior ao registrado em 2024, quando foram movimentadas 66,7 milhões de toneladas.

A indicação de Ratinho Junior para integrar um eventual governo federal ocorre em meio às articulações políticas para as eleições presidenciais e reforça o protagonismo do Paraná nos debates relacionados à infraestrutura, logística e desenvolvimento econômico do país.