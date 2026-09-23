Moacyr Fadel destaca mais de R$ 350 milhões destinados aos municípios do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O fortalecimento dos municípios tem sido uma das principais marcas da atuação do deputado estadual e candidato à reeleição Moacyr Fadel (PSD). No Norte Pioneiro, esse trabalho já resultou na destinação de mais de R$ 350 milhões para investimentos que impulsionam o desenvolvimento regional e melhoram a qualidade de vida da população.

"O Norte Pioneiro tem enorme potencial econômico, agrícola e turístico. Meu compromisso é trabalhar para que cada município tenha condições de crescer, gerar oportunidades e oferecer uma vida melhor para as famílias que vivem na região", afirma Fadel.

Os investimentos contemplam 37 municípios e abrangem áreas estratégicas como infraestrutura, saúde, educação, agricultura e desenvolvimento urbano. São obras, equipamentos e projetos que fortalecem os serviços públicos e contribuem para o crescimento das cidades.

Entre as conquistas estão a entrega de um ônibus novo para o transporte dos alunos da APAE de Bandeirantes e o apoio para a implantação do novo Pronto Atendimento Municipal de São Jerônimo da Serra, que já está em fase de documentação.

Na área de infraestrutura, duas obras aguardadas há muitos anos pela população avançaram com a atuação do parlamentar. Em Ibaiti, está garantida a pavimentação da estrada até a Vila Guay. Em Ribeirão do Pinhal, a pavimentação da estrada da Triolândia começa a se tornar realidade, melhorando a mobilidade, fortalecendo o escoamento da produção e promovendo mais desenvolvimento para a região.

Com uma trajetória construída com base no municipalismo, Moacyr Fadel tem ampliado sua atuação para além dos Campos Gerais, consolidando parcerias com prefeitos, vereadores e lideranças do Norte Pioneiro.

O trabalho realizado na Assembleia Legislativa tem transformado demandas históricas em investimentos concretos, fortalecendo os municípios e levando mais qualidade de vida para a população.