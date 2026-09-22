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Ciclone intensifica alertas e Paraná pode ter mais temporais nesta terça

Frente fria associada ao fenômeno mantém risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento de até 100 km/h em grande parte do estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/09/2026 às 09h44
Ciclone intensifica alertas e Paraná pode ter mais temporais nesta terça
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um intenso ciclone extratropical que atua sobre o Oceano Atlântico mantém o Paraná em atenção para a ocorrência de novos temporais nesta terça-feira (22). O fenômeno favoreceu a formação de uma frente fria que avança sobre o estado e cria condições para chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para tempestades abrangendo praticamente todo o Paraná, com exceção do extremo Sul. Além da ventania e do granizo, existe possibilidade de volumes elevados de chuva em um curto intervalo de tempo. 

O novo alerta ocorre um dia depois de fortes tempestades atingirem diferentes regiões paranaenses. Na segunda-feira (21), o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de 124,9 km/h em Apucarana, no Norte do estado. Em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, os ventos chegaram a 95,4 km/h. 

Risco de novos temporais 

A previsão indica que a frente fria continua influenciando o tempo no Paraná ao longo desta terça-feira. A combinação entre umidade elevada e condições favoráveis à instabilidade deve contribuir para a formação de nuvens carregadas. 

Com isso, podem ocorrer tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e fortes rajadas de vento. O maior potencial para fenômenos severos está concentrado principalmente no Norte do estado. 

Nas regiões Central e Sul também há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ventania. 

Temperaturas caem após passagem da frente fria 

A tendência é de mudança no cenário a partir de quarta-feira (23). Com o afastamento da frente fria, a instabilidade perde força na maior parte do Paraná. O extremo Leste ainda pode registrar pancadas de chuva, enquanto nas demais regiões a tendência é de diminuição das precipitações. 

Na sequência, uma massa de ar frio avança pelo estado e provoca queda nas temperaturas. As mínimas podem chegar a 7°C em General Carneiro, Barracão e Palmas, e a 8°C em cidades como Francisco Beltrão, Pato Branco e Bituruna. 

Durante a tarde, porém, as temperaturas voltam a subir, com máximas próximas dos 26°C em municípios do Noroeste, Oeste e Centro do estado. 

Tempo deve firmar 

Para quinta-feira (24), a previsão aponta predomínio de tempo seco no Paraná, sem expectativa de volumes significativos de chuva. O amanhecer ainda deve apresentar temperaturas mais baixas, principalmente no Leste. 

Na sexta-feira (25), o tempo firme deve continuar e as temperaturas sobem com mais intensidade durante a tarde. O Centro-Sul ainda terá manhã mais fria, aumentando a diferença entre as temperaturas registradas no início do dia e durante a tarde. 

Com informações de G1 Paraná.

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