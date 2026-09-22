Ciclone intensifica alertas e Paraná pode ter mais temporais nesta terça

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA Um intenso ciclone extratropical que atua sobre o Oceano Atlântico mantém o Paraná em atenção para a ocorrência de novos temporais nesta terça-feira (22). O fenômeno favoreceu a formação de uma frente fria que avança sobre o estado e cria condições para chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para tempestades abrangendo praticamente todo o Paraná, com exceção do extremo Sul. Além da ventania e do granizo, existe possibilidade de volumes elevados de chuva em um curto intervalo de tempo.

O novo alerta ocorre um dia depois de fortes tempestades atingirem diferentes regiões paranaenses. Na segunda-feira (21), o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de 124,9 km/h em Apucarana, no Norte do estado. Em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, os ventos chegaram a 95,4 km/h.

Risco de novos temporais

A previsão indica que a frente fria continua influenciando o tempo no Paraná ao longo desta terça-feira. A combinação entre umidade elevada e condições favoráveis à instabilidade deve contribuir para a formação de nuvens carregadas.

Com isso, podem ocorrer tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e fortes rajadas de vento. O maior potencial para fenômenos severos está concentrado principalmente no Norte do estado.

Nas regiões Central e Sul também há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ventania.

Temperaturas caem após passagem da frente fria

A tendência é de mudança no cenário a partir de quarta-feira (23). Com o afastamento da frente fria, a instabilidade perde força na maior parte do Paraná. O extremo Leste ainda pode registrar pancadas de chuva, enquanto nas demais regiões a tendência é de diminuição das precipitações.

Na sequência, uma massa de ar frio avança pelo estado e provoca queda nas temperaturas. As mínimas podem chegar a 7°C em General Carneiro, Barracão e Palmas, e a 8°C em cidades como Francisco Beltrão, Pato Branco e Bituruna.

Durante a tarde, porém, as temperaturas voltam a subir, com máximas próximas dos 26°C em municípios do Noroeste, Oeste e Centro do estado.

Tempo deve firmar

Para quinta-feira (24), a previsão aponta predomínio de tempo seco no Paraná, sem expectativa de volumes significativos de chuva. O amanhecer ainda deve apresentar temperaturas mais baixas, principalmente no Leste.