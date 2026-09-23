Elas é que mandam? Mulheres são maioria e podem decidir eleição no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Faltam apenas 11 dias para os paranaenses irem às urnas escolher seus próximos representantes e, desta vez, são as mulheres que estão em maior número na hora da decisão. Elas representam 53% do eleitorado paranaense e formam a maioria entre os mais de 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Hoje o Paraná possui 8.609.026 eleitores. Desse total, aproximadamente 4,5 milhões são mulheres. Os homens representam 47% do eleitorado paranaense, isso segundo dados consolidados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Com isso, de cada dez pessoas aptas a comparecer às urnas no Paraná, mais de cinco são mulheres. Esse dado mostra o tamanho da presença feminina no eleitorado, embora isso não signifique que as mulheres formarão um “bolão” para eleger seus candidatos, afinal, cada uma tem um pensamento diferente.

A participação feminina acompanha uma característica observada também no restante do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres somam 83,8 milhões de eleitoras em 2026, correspondendo a 52,84% do eleitorado brasileiro.

Paraná tem o quinto maior eleitorado do Brasil

Além da maioria feminina, o Paraná chega às eleições deste ano como o quinto maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Os cinco estados, juntos, concentram mais da metade do eleitorado brasileiro.

No Paraná, Curitiba concentra o maior número de pessoas aptas a votar, com 1.410.995 eleitores. Na sequência aparecem Londrina, com 393.986; Maringá, com 301.817; Ponta Grossa, com 258.079; Cascavel, com 239.319; São José dos Pinhais, com 227.068; e Foz do Iguaçu, com 206.944.

A faixa etária mais numerosa no estado é a de 40 a 44 anos, com 826.109 eleitores, seguida pelo grupo de 30 a 34 anos, com 823.196.

O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro.