Primavera deve ter mais temporais no Paraná; veja regiões de maior risco

Tornado causou destruição e levou Piraí do Sul a decretar situação de emergência durante o inverno. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A primavera começa às 21h05 desta terça-feira (22) com um cenário de atenção para o Paraná. A combinação de temperaturas elevadas, maior disponibilidade de umidade e fortalecimento do El Niño deve favorecer a ocorrência de temporais e deixar os volumes de chuva acima da média nos próximos meses.

A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Segundo o órgão, a chamada “estação das flores” também deverá registrar temperaturas superiores à média histórica.

O cenário está relacionado principalmente ao fortalecimento do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que influencia diretamente o regime de chuvas no Sul do Brasil.

A expectativa é de que o fenômeno alcance seu período de maior intensidade entre a primavera e o verão, aumentando as condições favoráveis à formação de tempestades no Paraná.

Onde deve chover mais?

De acordo com o Simepar, Centro-Sul, Oeste e Sudoeste do Paraná estão entre as regiões que devem apresentar os maiores volumes de precipitação durante a estação.

Com mais calor e umidade disponíveis na atmosfera, aumenta também a quantidade de energia necessária para a formação de tempestades. A previsão aponta volumes de chuva acima da média em todos os meses até dezembro.

As maiores diferenças em relação à média histórica devem ocorrer no Centro-Sul, Oeste e Sudoeste durante novembro. Em dezembro, a tendência é de maior concentração das anomalias de chuva na faixa oeste do Estado.

O fortalecimento do El Niño também é acompanhado internacionalmente. Conforme atualização do Climate Prediction Center (CPC), ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o fenômeno segue em intensificação.

Inverno já teve tempo severo

A primavera começa após um inverno que também apresentou comportamento diferente do esperado no Paraná. Segundo o Simepar, tanto as chuvas quanto as temperaturas ficaram acima da média durante a estação iniciada em junho.

Os episódios de tempo severo provocaram uma sequência de ocorrências em diferentes regiões. Dados da Defesa Civil do Paraná mostram que, entre junho, julho e agosto, foram contabilizadas 228 ocorrências em 150 municípios.

Somente os vendavais responderam por 95 registros, enquanto episódios de granizo somaram outros 62 casos. Também foram confirmados cinco tornados durante o período.

Os vendavais provocaram estragos em 75 municípios, enquanto os tornados atingiram Reserva, Piraí do Sul, Turvo, Nova Cantu e Laranjeiras do Sul. Reserva e Piraí do Sul tiveram alguns dos danos mais expressivos e chegaram a decretar situação de emergência.

Cascavel, Candói e Guarapuava também aparecem entre os municípios com maior número de ocorrências relacionadas aos eventos meteorológicos durante o inverno.

39 municípios decretaram emergência

A dimensão dos estragos provocados pelo tempo severo levou 39 prefeituras paranaenses a decretarem situação de emergência em apenas três meses.

Entraram na lista Alto Paraíso, Alto Piquiri, Ampére, Antonina, Arapuã, Barracão, Cafezal do Sul, Cambé, Cândido de Abreu, Candói, Chopinzinho, Cidade Gaúcha, Diamante do Oeste, General Carneiro, Goioerê, Goioxim, Guaratuba, Iporã, Irati, Manoel Ribas, Marmeleiro, Marquinho, Morretes, Nova Laranjeiras, Palmital, Perobal, Pinhão, Piraí do Sul, Pitanga, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Renascença, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Santa Maria do Oeste, Tibagi, Turvo e Xambrê.

Com a chegada da primavera e o fortalecimento do El Niño, a tendência é de manutenção de um ambiente favorável a chuvas intensas, vendavais, granizo e outros episódios de tempo severo, especialmente durante a formação de tempestades.

A orientação é acompanhar os alertas meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais ao longo da estação.