Após vendavais e granizo, Paraná entra em alerta vermelho para onda de calor

Segundo o Inmet, a previsão indica uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5°C ou mais acima da média climatológica. Foto: Gabriel Bukalowski/g1

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma semana marcada por temporais, vendavais e queda de granizo, o Paraná agora se prepara para enfrentar uma onda de calor. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o estado em alerta vermelho, classificação de maior grau de severidade utilizada pelo órgão.

O aviso começa neste sábado (26) e permanece válido até quarta-feira (30). Segundo o Inmet, a previsão indica uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5°C ou mais acima da média climatológica.

O Paraná está entre os três estados totalmente abrangidos pelo aviso, ao lado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Partes de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão na área de alerta.

Calor ganha força no fim de semana

A elevação das temperaturas será favorecida por uma configuração atmosférica que transportará ar quente para o Sul do Brasil. O Inmet também aponta a atuação de uma circulação anticiclônica em níveis elevados da atmosfera, condição associada ao chamado “domo de calor”.

Esse sistema favorece a permanência da massa de ar quente e dificulta sua renovação, contribuindo para vários dias consecutivos de temperaturas elevadas.

O cenário deverá persistir até quarta-feira. A partir daí, o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do país tende a modificar as condições atmosféricas e favorecer a redução das temperaturas no Paraná.