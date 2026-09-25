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Paraná terá calor de até 38°C antes de frente fria trazer novas tempestades

Temperaturas sobem durante o fim de semana e devem atingir o pico na segunda-feira (28); mudança no tempo começa na terça (29), com avanço da chuva pelo estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
25/09/2026 às 17h51
Paraná terá calor de até 38°C antes de frente fria trazer novas tempestades
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná terá um fim de semana marcado por sol e forte elevação das temperaturas antes de uma nova mudança no tempo. Os termômetros podem chegar aos 38°C na segunda-feira (28), enquanto uma frente fria deve avançar pelo Sul do Brasil a partir de terça (29), aumentando o risco de chuvas e tempestades.

A previsão é baseada em dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e da Climatempo.

Até segunda-feira, o tempo deve permanecer estável na maior parte do território paranaense. O destaque será o aumento progressivo do calor, principalmente nas regiões Oeste e Noroeste.

Calor aumenta durante o fim de semana

Nesta sexta-feira (25), o predomínio é de sol e poucas nuvens em grande parte do Paraná. Há possibilidade de aumento da nebulosidade e chuva fraca e isolada em pontos do estado devido à circulação de umidade vinda do oceano.

No interior, o tempo permanece predominantemente firme e as temperaturas aumentam rapidamente durante o dia, principalmente no Oeste e Noroeste.

No sábado (26), o calor ganha ainda mais força. As máximas podem alcançar 34°C em municípios como Porto Rico, Missal, Itaipulândia, Altônia, Foz do Iguaçu e Querência do Norte.

Já no Sul e nos Campos Gerais, o amanhecer ainda terá temperaturas mais baixas.

No domingo (27), o cenário de tempo firme e temperaturas elevadas continua, com calor mais intenso principalmente no Oeste do Paraná.

Termômetros podem chegar aos 38°C

A segunda-feira (28) deve marcar o pico do calor no estado.

As temperaturas podem alcançar 38°C em cidades como Querência do Norte, Itaipulândia, Foz do Iguaçu e Porto Rico.

O forte aquecimento antecede uma nova mudança nas condições meteorológicas prevista para o dia seguinte.

Frente fria muda o tempo na terça-feira

A partir de terça-feira (29), uma nova frente fria deverá avançar pelo Sul do Brasil e aumentar as instabilidades no Paraná.

A chuva deve começar a ganhar espaço pelo Centro-Sul, com previsão de acumulados próximos de 20 milímetros em General Carneiro e volumes entre 12 e 16 milímetros em diferentes municípios da região.

Entre terça e quarta-feira, a tendência é de avanço das áreas de instabilidade, levando chuva para outras regiões do estado.

Além da chuva, a passagem da frente fria poderá favorecer a ocorrência de tempestades. A população deve acompanhar as atualizações da previsão, já que intensidade e localização dos temporais podem mudar conforme a aproximação do sistema.

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