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Acidente na manhã desta segunda-feira deixa três feridos na PR092

Carreta tombou em Siqueira Campos atingindo uma caminhonete onde estavam as vítimas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 08h52
Acidente na manhã desta segunda-feira deixa três feridos na PR092
Foto: Ilustrativa/Reprodução-Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (21). A situação foi registrada na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente envolveu uma carreta que transitava no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo próximo a praça de pedágio. Após tombar, a carreta atingiu uma caminhonete.

Com o impacto, três pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas. Elas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária e encaminhadas a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

Tanto a carreta quanto a carga ficaram sobre parte da pista, exigindo maior atenção dos motoristas ao passarem pelo local.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também prestou atendimento a ocorrência.

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