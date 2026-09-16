Moradora de Siqueira Campos morre aos 74 anos após sofrer AVC

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A morte de uma moradora de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, causou comoção entre familiares, amigos e moradores do município. Maria de Lurdes Pereira Vieira, de 74 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (16) no Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, onde estava internada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com informações divulgadas pela família, a idosa permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar desde que foi hospitalizada. Ela não resistiu às complicações causadas pelo quadro de saúde e veio a óbito nesta quarta-feira.

O falecimento foi comunicado por familiares por meio de uma nota divulgada à comunidade. Maria de Lurdes era conhecida no município e deixa filhos, netos e bisnetos.

Entre os familiares estão Mário César Vieira, que atua no transporte escolar do município, Silvana, servidora do setor de fisioterapia da Prefeitura de Siqueira Campos, e Lucivane, colaboradora de uma empresa do setor industrial da região.

O velório acontece na Capela da Paz, em Siqueira Campos. O sepultamento está marcado para as 13h desta quinta-feira (17), no Cemitério Municipal.

A notícia da morte repercutiu entre moradores do município, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar solidariedade aos familiares.