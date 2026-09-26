Prefeitura de Jacarezinho anuncia intervenção na Santa Casa para garantir atendimento

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - A Prefeitura de Jacarezinho anunciou a intervenção administrativa na Santa Casa de Misericórdia do município, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos prestados pela instituição à população de Jacarezinho e de outros municípios do Norte Pioneiro. A decisão foi comunicada pelo prefeito Marcelo Palhares e ocorre após uma série de dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas pelo hospital.

A intervenção havia sido anunciada pelo prefeito e pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na quinta-feira (24). Na sexta-feira (25), a medida foi formalizada por meio do Decreto Municipal nº 11.504/2026, publicado no Diário Oficial do Município. Segundo informações divulgadas sobre o decreto, a intervenção será conduzida inicialmente pelo município, com participação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no processo.

Em manifestação sobre a decisão, Marcelo Palhares afirmou que a medida tem como finalidade evitar a interrupção dos serviços hospitalares. Segundo o prefeito, a Santa Casa é uma instituição filantrópica e não pertence ao município ou ao Estado, mas presta atendimento a moradores de Jacarezinho e de outros municípios da região.

A articulação para a intervenção envolve o Governo do Paraná, a deputada estadual Maria Victoria, o deputado federal Sandro Alex, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, o vice-prefeito Antonio Neto e o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, de acordo com a manifestação divulgada pela Prefeitura.

Crise financeira

A decisão ocorre após a Santa Casa comunicar, em setembro, que poderia suspender, no prazo de 60 dias, os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Sistema de Assistência à Saúde (SAS) destinados a pacientes dos municípios da região. Na ocasião, a instituição apontou dificuldades econômico-financeiras, déficit mensal e dívidas acumuladas. Informações divulgadas pela própria Santa Casa apontaram aproximadamente R$ 25 milhões em dívidas e cerca de R$ 13 milhões em passivos judiciais cíveis e trabalhistas.

A instituição também afirmou que enfrenta um déficit estrutural relacionado ao custo dos serviços e aos valores recebidos pelos atendimentos realizados pelo SUS. A situação provocou mobilização de autoridades municipais e estaduais para buscar uma alternativa para a manutenção do atendimento regional.

Após o anúncio da suspensão, a Secretaria de Estado da Saúde informou que mantinha em dia os pagamentos previstos em contrato com a Santa Casa e afirmou que não havia paralisação dos atendimentos do SUS. A Sesa também declarou que a unidade deveria cumprir as obrigações previstas no contrato vigente e que trabalhava para garantir a continuidade da assistência à população do Norte Pioneiro.

Município já havia destinado recursos ao hospital

A Prefeitura de Jacarezinho já havia adotado medidas financeiras para auxiliar a manutenção da Santa Casa ao longo de 2026. Em junho, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei do Executivo nº 87/2026, que abriu crédito adicional suplementar de R$ 400 mil destinado à manutenção dos serviços prestados pela instituição.

A crise também vinha sendo acompanhada por autoridades municipais e pelo Legislativo. Em junho, a Câmara registrou manifestações relacionadas às dificuldades administrativas e financeiras da instituição, enquanto a direção da Santa Casa buscava medidas para reorganizar a gestão hospitalar.

Intervenção

Com a formalização da intervenção, a Prefeitura de Jacarezinho passa a atuar diretamente no processo de reorganização da instituição. A Secretaria de Estado da Saúde deverá participar da condução da gestão, conforme anunciado pelas autoridades envolvidas.

O governador Ratinho Junior havia afirmado que o Estado participaria do processo, incluindo suporte na gestão de profissionais e na estrutura de atendimento. A proposta anunciada pelas autoridades prevê a manutenção do funcionamento da Santa Casa e da assistência à população regional.

A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho é uma instituição filantrópica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro do município, e atende pacientes de Jacarezinho e de outras cidades do Norte Pioneiro. A instituição mantém serviços pelo SUS e possui estrutura voltada também a atendimentos particulares e por planos de saúde.