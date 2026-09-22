Homem é preso por exploração sexual infantil e produção de conteúdo envolvendo menores

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A equipe da Polícia Civil de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, prendeu na tarde desta segunda-feira (21), um homem de 50 anos acusado de cometer crimes sexuais contra menores de idade.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o suspeito vinha sendo investigado por crimes envolvendo crianças e adolescentes, como o favorecimento a prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de produção de material pornográfico envolvendo menores de idade.

Durante as investigações, a PC solicitou a Justiça o mandado de prisão do suspeito, o qual foi cumprido por volta das 14h00 desta segunda-feira.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil e, em seguida, entregue ao Departamento Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.