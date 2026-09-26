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Mulher é presa após dar facadas em homem no Norte Pioneiro

Caso foi registrado em São Jerônimo da Serra e suspeita disse que o homem tentou abusar sexualmente dela; já a vítima foi encaminhada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
26/09/2026 às 14h41
Mulher é presa após dar facadas em homem no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após um homem de 55 anos ser ferido com golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (25), em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a PM, a mulher posteriormente relatou que teria sido vítima de uma tentativa de abuso sexual antes do confronto.

A ocorrência inicial foi registrada por volta das 3h08, na Estrada Juca Mingote. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que um homem havia sido gravemente ferido por uma arma branca.

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No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestava atendimento à vítima, que apresentava cortes profundos pelo corpo. O homem foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de São Jerônimo da Serra.

Após receber os primeiros atendimentos médicos, a vítima relatou aos policiais que uma mulher teria sido responsável pelos ferimentos. Ele também informou o nome e as características da suspeita.

Com essas informações, a Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar a mulher, mas ela não foi encontrada naquele momento. O homem foi posteriormente encaminhado para um hospital em Cornélio Procópio para continuidade do atendimento médico.

Mais tarde, por volta das 9h38, a Polícia Militar recebeu informações de que a mulher procurada havia dado entrada no Hospital Municipal de São Jerônimo da Serra apresentando uma lesão perfurocortante na mão.

A equipe foi até a unidade de saúde e, após o atendimento médico, deu voz de prisão à mulher.

Segundo o relato apresentado por ela aos policiais, havia ido até a residência do homem e os dois estavam consumindo bebida alcoólica. Ela afirmou que, durante a situação, o homem teria tentado abusá-la sexualmente.

Ainda conforme a versão apresentada pela mulher, ela pegou uma faca para se defender e desferiu golpes contra o homem. Ela relatou que ele conseguiu tomar a faca e também a atingiu, causando o ferimento em sua mão. A mulher afirmou que, com medo, conseguiu fugir do local.

Após o relato, os policiais retornaram à residência do homem, onde localizaram uma faca de cozinha com cabo preto, apontada pela mulher como o objeto utilizado durante o confronto.

A faca foi apreendida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.

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São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, São Jerônimo da Serra oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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