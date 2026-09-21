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Ratinho Junior garante apoio do Estado para que Santa Casa de Jacarezinho continue atendendo

Articulação política entre prefeitura, Governo do Estado e Assembleia aconteceu após o hospital anunciar que poderia suspender as atividades por problemas financeiros

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
21/09/2026 às 08h24
Ratinho Junior garante apoio do Estado para que Santa Casa de Jacarezinho continue atendendo
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho continuará realizando atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após uma mobilização envolvendo lideranças políticas estaduais e municipais. A definição ocorreu depois que a direção da instituição anunciou a possibilidade de suspender, em até 60 dias, os serviços destinados à população do Norte Pioneiro devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo hospital.

A situação foi divulgada pela Santa Casa na quinta-feira (17), gerando preocupação entre pacientes e gestores da região. Diante do cenário, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, iniciou contatos com a deputada estadual Maria Victoria (PP), que levou a demanda ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi.

Após as conversas, representantes do Governo do Estado garantiram a manutenção dos atendimentos e o apoio necessário para evitar a interrupção dos serviços prestados pela instituição. Em manifestação pública, Maria Victoria afirmou que a mobilização foi iniciada logo após o anúncio da crise financeira e destacou que o objetivo das tratativas era assegurar a continuidade da assistência hospitalar para os moradores de Jacarezinho e dos demais municípios atendidos pela Santa Casa.

O governador Ratinho Junior também se pronunciou sobre o caso e afirmou que o hospital continuará funcionando normalmente. Segundo ele, apesar de a Santa Casa ser uma instituição filantrópica e não pertencer à rede estadual, o Estado seguirá prestando apoio para garantir a manutenção dos atendimentos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, informou que as articulações começaram ainda na quinta-feira, após contato feito pelo prefeito Marcelo Palhares. De acordo com o parlamentar, as conversas envolveram integrantes do Governo do Estado e da área da saúde para buscar uma solução para a situação apresentada pela instituição.

A Santa Casa de Jacarezinho é considerada uma das principais unidades hospitalares do Norte Pioneiro. Dados divulgados pela própria instituição apontam que 67% das internações de clínica geral realizadas no hospital são de pacientes de municípios da região. O levantamento também indica que 79% das internações em unidades de terapia intensiva (UTI) e 78% das internações cirúrgicas atendem moradores de cidades do entorno.

A possibilidade de suspensão dos atendimentos pelo SUS havia sido atribuída pela direção do hospital às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição, que presta serviços de referência para diversos municípios do Norte Pioneiro.

Foto: Divulgação.
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