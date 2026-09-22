Gravíssimo acidente entre carro e caminhão mata motorista no Norte Pioneiro

O motorista do Fiat Uno não resistiu e morreu ainda no local. Foto: Reprodução/JNN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira (22), na PR-431, entre Jacarezinho e Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná.

A colisão aconteceu por volta das 10h e envolveu um Fiat Uno e um caminhão. Segundo informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente e, após o impacto, o carro pegou fogo e foi tomado pelas chamas.

O motorista do Fiat Uno não resistiu e morreu ainda no local. Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente.

O condutor do caminhão ficou ferido e recebeu atendimento das equipes de emergência. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos ou eventual encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência e permaneceram no local durante a manhã realizando os procedimentos necessários.

Além do atendimento às vítimas, os bombeiros atuaram diante do incêndio que atingiu o automóvel após a colisão. Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o acidente. As circunstâncias e a dinâmica da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

A ocorrência segue em atendimento e novas informações sobre as vítimas e as circunstâncias do acidente podem ser divulgadas ao longo desta terça-feira.

Com informações do Portal JNN.