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Jovem atingido por tiros durante discussão no Norte Pioneiro passa por cirurgia em Londrina

Situação aconteceu em Andirá e rapaz de 20 anos foi encaminhado a um hospital na cidade de Londrina; uma adolescente que passava pelo local também acabou atingida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Timburi FM
26/09/2026 às 15h21
Jovem atingido por tiros durante discussão no Norte Pioneiro passa por cirurgia em Londrina
Foto:Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

ANDIRÁ - Um jovem de 20 anos passou por cirurgia após ser atingido por dois tiros durante uma discussão em um bar localizado às margens da BR-369, em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (25).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o rapaz, identificado como Alisson Gustavo Galdeano, estava no estabelecimento acompanhado da namorada quando ocorreu uma discussão.

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Segundo o relato da vítima à polícia, um homem teria agredido sua namorada com um soco na cabeça. Após a discussão, o jovem deixou o local em direção ao seu veículo. Ainda conforme o depoimento, o suspeito o chamou e efetuou disparos de arma de fogo.

Alisson foi atingido por dois tiros, sendo um na coxa direita e outro no antebraço esquerdo. Após receber atendimento médico em Andirá, ele foi encaminhado para um hospital de Londrina, onde passou por uma cirurgia na perna.

Segundo informações da família, o procedimento foi realizado com sucesso. O jovem permanece internado na UTI e apresenta boa evolução. Uma nova cirurgia, desta vez no braço, deverá ser realizada posteriormente, após a recuperação da lesão na perna.

 

Adolescente também foi atingida

Durante a ocorrência, uma adolescente que passava próximo ao local também acabou atingida por um disparo. Conforme o relato registrado pela Polícia Militar, ela presenciou a discussão e foi atingida na região da panturrilha da perna esquerda.

A adolescente também recebeu atendimento médico.

 

Polícia encontrou cápsulas no local

A Polícia Militar foi acionada após funcionários do Hospital Municipal informarem que duas pessoas haviam dado entrada na unidade com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Durante as diligências, os policiais localizaram três cápsulas deflagradas de calibre .38 no local dos fatos.

A equipe realizou buscas pelo suspeito, mas ele não havia sido localizado até o momento do registro da ocorrência.

Segundo um funcionário do bar, os disparos aconteceram na parte externa do estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança não foram disponibilizadas naquele momento, pois, conforme o relato, somente o proprietário possui acesso ao sistema e não estava no local.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias dos disparos e a identificação do autor.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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