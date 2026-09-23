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Polícia Militar intensifica ações contra violência doméstica no Norte Pioneiro

Mobilização segue durante todo o mês de setembro e inclui fiscalização de medidas protetivas, visitas a vítimas, abordagens educativas e cumprimento de mandados

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 16h53
Polícia Militar intensifica ações contra violência doméstica no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, iniciou as ações estratégicas da Operação Mulher Segura, mobilização voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. As atividades serão realizadas durante todo o mês de setembro de 2026 na área de atuação da unidade.

O planejamento prevê a intensificação das ações preventivas e repressivas relacionadas aos casos de violência contra a mulher. Durante o período da operação, o policiamento deverá ser reforçado com atividades direcionadas à fiscalização, orientação e atendimento de ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar.

Entre as medidas previstas estão as fiscalizações de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), realizadas por equipes da Patrulha Maria da Penha e pelo policiamento ordinário. Os policiais também fazem visitas periódicas às vítimas que possuem medidas protetivas, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações judiciais e acompanhar as situações comunicadas às autoridades.

O cronograma estadual da operação também estabeleceu os dias 15 e 16 de setembro como os chamados Dias "D". Nessas datas, foram realizadas ações de saturação de áreas e reforço da presença policial ostensiva em diferentes pontos do Paraná.

Além do policiamento preventivo, a operação inclui blitze educativas em locais considerados estratégicos. As abordagens têm como objetivo orientar a população sobre violência doméstica, divulgar informações relacionadas à proteção das vítimas e apresentar os canais disponíveis para denúncias e busca de atendimento.

O planejamento operacional também prevê o cumprimento de mandados judiciais relacionados aos casos acompanhados pelas forças de segurança. Situações de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência são alvo de atuação policial conforme as circunstâncias verificadas durante as fiscalizações.

A Operação Mulher Segura integra as ações da Polícia Militar destinadas ao atendimento de ocorrências de violência doméstica e familiar. As atividades seguem ao longo de setembro, e os resultados da mobilização serão divulgados ao término da operação.

Foto: Divulgação.
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