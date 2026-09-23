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Polícia Civil leva palestra sobre bullying, racismo e cyberbullying a estudantes de Jacarezinho

Ciclo de palestras começou no Colégio Elo e aborda situações que podem configurar ofensas, atos infracionais e crimes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 16h25
Polícia Civil leva palestra sobre bullying, racismo e cyberbullying a estudantes de Jacarezinho
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, iniciou um ciclo de palestras voltado a estudantes da rede de ensino do município. A primeira atividade foi realizada no Colégio Elo e reuniu dezenas de alunos para uma conversa sobre bullying, cyberbullying, preconceito, racismo e situações de violência no ambiente escolar.

A palestra foi conduzida pelo delegado-chefe da 12ª SDP, Tristão Antônio Borborema de Carvalho. Com linguagem direcionada ao público jovem, o delegado apresentou situações do cotidiano e explicou aos estudantes quando determinadas atitudes deixam de ser consideradas brincadeiras e podem configurar ofensas, constrangimento ou crimes previstos na legislação brasileira.

Durante o encontro, também foram abordadas questões relacionadas à divulgação de símbolos nazistas, à responsabilidade de adolescentes por atos infracionais e aos caminhos para buscar ajuda diante de situações de violência, ameaça ou discriminação.

As orientações incluíram ainda situações que podem ocorrer no ambiente digital, especialmente aquelas relacionadas ao cyberbullying e à exposição de outras pessoas nas redes sociais. A proposta é apresentar aos estudantes os possíveis impactos de comportamentos praticados presencialmente ou pela internet e as consequências previstas pela legislação.

De acordo com a Polícia Civil, a iniciativa integra uma proposta de aproximação da instituição com a comunidade escolar. As palestras utilizam o diálogo e a informação como ferramentas para tratar de situações relacionadas à violência e à discriminação entre crianças e adolescentes.

O ciclo de palestras também aborda aspectos relacionados à cidadania e à convivência no ambiente escolar, permitindo que os estudantes esclareçam dúvidas sobre situações que podem envolver direitos, deveres e responsabilidades.

A primeira atividade foi realizada no Colégio Elo, em Jacarezinho, e novas palestras devem integrar a programação da iniciativa em outras instituições de ensino do município. A ação é conduzida pela 12ª Subdivisão Policial como parte das atividades de orientação e prevenção desenvolvidas junto à comunidade.

 

Foto: Divulgação.
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