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Prefeito Juca acompanha recuperação de estradas rurais após chuvas em Jaguariaíva

De acordo com o prefeito, as equipes municipais estão atuando nos pontos considerados mais críticos, onde a chuva provocou o surgimento de novos encalhadeiros e dificultou as condições de tráfego

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 11h09
Prefeito Juca acompanha recuperação de estradas rurais após chuvas em Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - As chuvas que atingem Jaguariaíva, nos Campos Gerais, têm provocado dificuldades nas estradas rurais do município. Nesta quarta-feira (23), o prefeito Juca Sloboda acompanhou os trabalhos de recuperação dos trechos mais afetados pelas condições do tempo, com atenção especial para a região da Serra do Butiá.

De acordo com o prefeito, as equipes municipais estão atuando nos pontos considerados mais críticos, onde a chuva provocou o surgimento de novos encalhadeiros e dificultou as condições de tráfego. O trabalho inclui a aplicação de pedra graduada para melhorar temporariamente a passagem nos locais mais prejudicados.

A situação das estradas também é afetada pelo excesso de umidade no solo. Com as áreas encharcadas, o município informou que não é possível realizar o patrolamento em todos os trechos neste momento. Por isso, os serviços estão sendo executados por etapas, priorizando os pontos que apresentam maiores problemas.

A recuperação das estradas rurais é necessária para o deslocamento de moradores e trabalhadores, além do transporte de estudantes e do escoamento da produção agrícola. As condições das vias também interferem no acesso entre comunidades rurais e a área urbana de Jaguariaíva.

Segundo Juca Sloboda, as equipes estão acompanhando a evolução dos problemas provocados pelas chuvas e realizando intervenções conforme a necessidade. O prefeito também informou que as ruas da área urbana vêm sendo afetadas pelo período chuvoso e que os serviços de manutenção devem continuar de acordo com as condições encontradas em cada local.

Na Serra do Butiá, um dos pontos acompanhados nesta quarta-feira, os trabalhos já começaram nos trechos onde foram identificados novos pontos de dificuldade para a circulação de veículos. A estratégia adotada pelo município é concentrar inicialmente os equipamentos e materiais nas áreas mais críticas.

As chuvas constantes têm limitado a execução de serviços de manutenção nas estradas, especialmente aqueles que dependem de condições mais firmes do solo. Enquanto o tempo permanece instável, as equipes seguem realizando intervenções pontuais nas vias rurais de Jaguariaíva.

Ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira (21) pelo prefeito Juca Sloboda. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva
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