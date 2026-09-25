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Bebê de 10 meses morre afogada em rio e mãe é suspeita de tentar afogar os três filhos

Segundo a Polícia Militar, outras duas crianças, de 7 e 9 anos, conseguiram sair do rio e buscar ajuda; caso aconteceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
25/09/2026 às 13h55
Bebê de 10 meses morre afogada em rio e mãe é suspeita de tentar afogar os três filhos
Foto: Reprodução/G1

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma bebê de 10 meses morreu afogada no Rio Buriti, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, a mãe é suspeita de ter tentado afogar os três filhos.

Além da bebê, estavam no rio outras duas crianças, de 7 e 9 anos. Conforme a PM, os dois irmãos mais velhos conseguiram sair da água.

Após escaparem, as crianças procuraram um homem que trabalhava em uma obra próxima e pediram ajuda. As equipes de emergência foram acionadas.

Policiais militares, equipes do Corpo de Bombeiros e o Helicóptero Águia participaram do atendimento à ocorrência.

A bebê, porém, não sobreviveu. Conforme as informações divulgadas sobre o caso, ela completaria um ano em 31 de outubro.

Mãe foi levada à polícia

A Polícia Militar informou inicialmente que a mulher estaria em um quadro descrito pela corporação como surto psicológico. Como as circunstâncias ainda são investigadas, não há confirmação pública de diagnóstico médico relacionado ao episódio.

A mãe foi encaminhada a uma unidade policial para prestar esclarecimentos. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

O pai das crianças informou à polícia que estava trabalhando no momento do ocorrido e não presenciou os fatos.

A Polícia Civil solicitou perícia no local, exame necroscópico no corpo da bebê e exames de corpo de delito nas duas crianças sobreviventes.

As circunstâncias da morte e do que aconteceu com os três irmãos seguem sob investigação.

Com informações de G1.

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