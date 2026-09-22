Temporal com ventos de 124 km/h levanta carro, destelha catedral e alaga cidades no Paraná

A força do vento chegou a levantar um carro que estava estacionado e arremessá-lo sobre outro veículo em Francisco Beltrão. Foto: Darce Almeida

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA Uma forte tempestade acompanhada de rajadas de vento que ultrapassaram os 120 km/h deixou um rastro de estragos em diferentes regiões do Paraná entre esta segunda-feira (21) e terça-feira (22). Houve quedas de árvores e postes, imóveis destelhados, veículos atingidos e milhares de consumidores sem energia elétrica.

De acordo com a Defesa Civil, as regiões Sudoeste e Noroeste estiveram entre as mais atingidas. Apesar dos danos registrados em várias cidades, até a última atualização não havia informações sobre pessoas feridas ou desabrigadas.

Um dos episódios que mais chamou atenção aconteceu em Francisco Beltrão, no Sudoeste. A força do vento chegou a levantar um carro que estava estacionado e arremessá-lo sobre outro veículo.

Já em Apucarana, no Norte do estado, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de 124,9 km/h. Os ventos atingiram a Catedral Basílica Pontifícia Nossa Senhora de Lourdes e arrancaram parte da cobertura da igreja.

Árvores caem e milhares ficam sem energia

Em Maringá, a Defesa Civil contabilizou pelo menos 21 quedas de árvores até as 23h. Também houve danos em imóveis e veículos, além da queda de postes.

Os temporais ainda afetaram o fornecimento de energia. Segundo a Copel, aproximadamente 84 mil imóveis da região Norte do Paraná ficaram sem eletricidade. Equipes foram mobilizadas para trabalhar no restabelecimento do serviço.

Em Formosa do Oeste, o temporal veio acompanhado de uma intensa queda de granizo, com pedras que chegaram a ser comparadas ao tamanho de ovos de galinha.

Santa Tereza do Oeste também registrou prejuízos. Em um distrito do município, cerca de oito residências foram atingidas. Árvores caíram e galpões foram destelhados durante a passagem dos ventos fortes. A Defesa Civil distribuiu lonas às famílias afetadas.

Temporal também causa estragos em Curitiba

Na capital paranaense, foram registrados alagamentos, quedas de árvores e muros, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

No bairro CIC, um muro caiu sobre uma residência e comprometeu a estrutura do imóvel. Um casal de idosos conseguiu deixar o local antes do desabamento com a ajuda de um vizinho. Posteriormente, a casa foi interditada pela Defesa Civil.

Em Santa Felicidade, um galho atingiu um caminhão, mas ninguém ficou ferido. Já na Rua José Benato, uma araucária caiu sobre uma residência, um carro e um poste.

Ventos chegam a 95 km/h nos Campos Gerais

Os ventos fortes também foram registrados em outras regiões paranaenses. Em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, uma rajada chegou a 95,4 km/h, por volta das 20h30.

Em General Carneiro, no Sul do estado, o Simepar registrou 83,9 km/h às 13h30. A mesma velocidade foi observada no distrito de Horizonte, em Palmas, durante a noite. Em Altônia, no Noroeste, os ventos alcançaram 74,2 km/h.

Nos aeroportos, rajadas chegaram a 86,8 km/h no Bacacheri, em Curitiba, e em Maringá. Em Foz do Iguaçu, a velocidade máxima registrada foi de 83,2 km/h.

Paraná continua sob risco de tempestades

A instabilidade permanece nesta terça-feira (22). Segundo o Simepar, o maior risco de tempestades se concentra em uma faixa entre o Leste e o Noroeste do Paraná.

Também há possibilidade de chuva nos Campos Gerais, Vale do Ribeira e Norte do estado. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a previsão indica possibilidade de chuva mais fraca, com tendência de melhora das condições do tempo ao longo do fim da tarde.