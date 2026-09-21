Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais da metade dos municípios do Paraná está sob alerta vermelho para tempestades severas nesta segunda-feira (21). Ao todo, 214 das 399 cidades paranaenses estão incluídas no aviso de “grande perigo” emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 23h59.

O alerta mais severo abrange principalmente municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais. Para essas áreas, o Inmet prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h.

O cenário representa grande risco de danos em edificações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, prejuízos às plantações e transtornos no transporte rodoviário.

Além do alerta vermelho, outras áreas do Paraná também estão sob aviso de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos fortes.

Temporais ganham força durante o dia

A preocupação aumenta principalmente entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pela Região Sul e muda as condições do tempo no estado.

Ao mesmo tempo, um sistema de baixa pressão localizado entre o norte da Argentina e o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade em direção ao Paraná. A combinação desses sistemas aumenta a instabilidade atmosférica e cria condições para a formação de tempestades.

As primeiras instabilidades devem atingir principalmente as regiões Oeste, Sudoeste e Sul. Com o passar das horas, porém, as áreas de chuva tendem a ganhar organização e avançar para outras regiões.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o período entre a tarde e a noite será o mais crítico, quando poderão ocorrer tempestades severas em diferentes pontos do estado.

Apesar da chegada da frente fria, algumas regiões ainda terão temperaturas elevadas antes da mudança no tempo. As máximas podem ultrapassar os 30°C no Noroeste, Norte e Litoral.

Instabilidade continua na terça-feira

Na terça-feira (22), o Paraná continuará sob influência da frente fria. A previsão indica manutenção das condições de instabilidade, principalmente entre as regiões Leste e Noroeste.

Ainda poderá chover em diferentes pontos, mas a tendência é de melhora gradual das condições a partir da tarde.

Veja quais são as cidades em alerta:

Altamira do Paraná Altônia Alto Piquiri Ampére Anahy Antônio Olinto Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assis Chateaubriand Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso Bom Sucesso do Sul Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo Mourão Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruz Machado Cruzmaltina Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Doutor Camargo Enéas Marques Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fênix Fernandes Pinheiro Flor da Serra do Sul Floresta Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guamiranga Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Iguatu Imbituva Inácio Martins Indianópolis Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Irati Iretama Itaipulândia Itambé Itapejara d'Oeste Ivaí Ivaiporã Ivatuba Janiópolis Jardim Alegre Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Laranjal Laranjeiras do Sul Lidianópolis Lindoeste Luiziana Lunardelli Mallet Mamborê Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Marumbi Matelândia Mato Rico Medianeira Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Nova Tebas Ortigueira Ouro Verde do Oeste Palmas Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Perobal Pérola Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Pitanga Planalto Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Roncador Rondon Rosário do Ivaí Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São João do Ivaí São João do Triunfo São Jorge d'Oeste São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Tomé Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Tapejara Teixeira Soares Terra Boa Terra Roxa Tibagi Toledo Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Com informações de G1 Paraná.