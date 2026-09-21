Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
Mais da metade dos municípios do Paraná está sob alerta vermelho para tempestades severas nesta segunda-feira (21). Ao todo, 214 das 399 cidades paranaenses estão incluídas no aviso de “grande perigo” emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 23h59.
O alerta mais severo abrange principalmente municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais. Para essas áreas, o Inmet prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h.
O cenário representa grande risco de danos em edificações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, prejuízos às plantações e transtornos no transporte rodoviário.
Além do alerta vermelho, outras áreas do Paraná também estão sob aviso de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos fortes.
Temporais ganham força durante o dia
A preocupação aumenta principalmente entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pela Região Sul e muda as condições do tempo no estado.
Ao mesmo tempo, um sistema de baixa pressão localizado entre o norte da Argentina e o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade em direção ao Paraná. A combinação desses sistemas aumenta a instabilidade atmosférica e cria condições para a formação de tempestades.
As primeiras instabilidades devem atingir principalmente as regiões Oeste, Sudoeste e Sul. Com o passar das horas, porém, as áreas de chuva tendem a ganhar organização e avançar para outras regiões.
De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o período entre a tarde e a noite será o mais crítico, quando poderão ocorrer tempestades severas em diferentes pontos do estado.
Apesar da chegada da frente fria, algumas regiões ainda terão temperaturas elevadas antes da mudança no tempo. As máximas podem ultrapassar os 30°C no Noroeste, Norte e Litoral.
Instabilidade continua na terça-feira
Na terça-feira (22), o Paraná continuará sob influência da frente fria. A previsão indica manutenção das condições de instabilidade, principalmente entre as regiões Leste e Noroeste.
Ainda poderá chover em diferentes pontos, mas a tendência é de melhora gradual das condições a partir da tarde.
Veja quais são as cidades em alerta:
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Antônio Olinto
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assis Chateaubriand
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Doutor Camargo
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Floresta
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Imbituva
- Inácio Martins
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejara d'Oeste
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivatuba
- Janiópolis
- Jardim Alegre
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Luiziana
- Lunardelli
- Mallet
- Mamborê
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ortigueira
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Tomé
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tapejara
- Teixeira Soares
- Terra Boa
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê
Com informações de G1 Paraná.