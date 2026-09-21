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Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas

Aviso de grande perigo atinge 214 cidades e prevê chuva intensa, queda de granizo e ventos acima de 100 km/h; temporais devem ganhar força entre a tarde e a noite desta segunda-feira (21)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2026 às 14h29
Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas
Foto: João Frigério/Reprodução/Bem Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais da metade dos municípios do Paraná está sob alerta vermelho para tempestades severas nesta segunda-feira (21). Ao todo, 214 das 399 cidades paranaenses estão incluídas no aviso de “grande perigo” emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 23h59.

O alerta mais severo abrange principalmente municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais. Para essas áreas, o Inmet prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h.

O cenário representa grande risco de danos em edificações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, prejuízos às plantações e transtornos no transporte rodoviário.

Além do alerta vermelho, outras áreas do Paraná também estão sob aviso de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos fortes.

Temporais ganham força durante o dia

A preocupação aumenta principalmente entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pela Região Sul e muda as condições do tempo no estado.

Ao mesmo tempo, um sistema de baixa pressão localizado entre o norte da Argentina e o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade em direção ao Paraná. A combinação desses sistemas aumenta a instabilidade atmosférica e cria condições para a formação de tempestades.

As primeiras instabilidades devem atingir principalmente as regiões Oeste, Sudoeste e Sul. Com o passar das horas, porém, as áreas de chuva tendem a ganhar organização e avançar para outras regiões.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o período entre a tarde e a noite será o mais crítico, quando poderão ocorrer tempestades severas em diferentes pontos do estado.

Apesar da chegada da frente fria, algumas regiões ainda terão temperaturas elevadas antes da mudança no tempo. As máximas podem ultrapassar os 30°C no Noroeste, Norte e Litoral.

Instabilidade continua na terça-feira

Na terça-feira (22), o Paraná continuará sob influência da frente fria. A previsão indica manutenção das condições de instabilidade, principalmente entre as regiões Leste e Noroeste.

Ainda poderá chover em diferentes pontos, mas a tendência é de melhora gradual das condições a partir da tarde.

Veja quais são as cidades em alerta:

  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Piquiri
  4. Ampére
  5. Anahy
  6. Antônio Olinto
  7. Arapuã
  8. Araruna
  9. Ariranha do Ivaí
  10. Assis Chateaubriand
  11. Barbosa Ferraz
  12. Barracão
  13. Bela Vista da Caroba
  14. Bituruna
  15. Boa Esperança
  16. Boa Esperança do Iguaçu
  17. Boa Ventura de São Roque
  18. Boa Vista da Aparecida
  19. Bom Jesus do Sul
  20. Bom Sucesso
  21. Bom Sucesso do Sul
  22. Borrazópolis
  23. Braganey
  24. Brasilândia do Sul
  25. Cafelândia
  26. Cafezal do Sul
  27. Campina da Lagoa
  28. Campina do Simão
  29. Campo Bonito
  30. Campo Mourão
  31. Cândido de Abreu
  32. Candói
  33. Cantagalo
  34. Capanema
  35. Capitão Leônidas Marques
  36. Cascavel
  37. Catanduvas
  38. Céu Azul
  39. Chopinzinho
  40. Cianorte
  41. Cidade Gaúcha
  42. Clevelândia
  43. Corbélia
  44. Coronel Domingos Soares
  45. Coronel Vivida
  46. Corumbataí do Sul
  47. Cruzeiro do Iguaçu
  48. Cruzeiro do Oeste
  49. Cruz Machado
  50. Cruzmaltina
  51. Diamante D'Oeste
  52. Diamante do Sul
  53. Dois Vizinhos
  54. Doutor Camargo
  55. Enéas Marques
  56. Engenheiro Beltrão
  57. Entre Rios do Oeste
  58. Esperança Nova
  59. Espigão Alto do Iguaçu
  60. Farol
  61. Faxinal
  62. Fênix
  63. Fernandes Pinheiro
  64. Flor da Serra do Sul
  65. Floresta
  66. Formosa do Oeste
  67. Foz do Iguaçu
  68. Foz do Jordão
  69. Francisco Alves
  70. Francisco Beltrão
  71. General Carneiro
  72. Godoy Moreira
  73. Goioerê
  74. Goioxim
  75. Grandes Rios
  76. Guaíra
  77. Guamiranga
  78. Guaraniaçu
  79. Guarapuava
  80. Honório Serpa
  81. Ibema
  82. Iguatu
  83. Imbituva
  84. Inácio Martins
  85. Indianópolis
  86. Ipiranga
  87. Iporã
  88. Iracema do Oeste
  89. Irati
  90. Iretama
  91. Itaipulândia
  92. Itambé
  93. Itapejara d'Oeste
  94. Ivaí
  95. Ivaiporã
  96. Ivatuba
  97. Janiópolis
  98. Jardim Alegre
  99. Jesuítas
  100. Juranda
  101. Jussara
  102. Kaloré
  103. Laranjal
  104. Laranjeiras do Sul
  105. Lidianópolis
  106. Lindoeste
  107. Luiziana
  108. Lunardelli
  109. Mallet
  110. Mamborê
  111. Manfrinópolis
  112. Mangueirinha
  113. Manoel Ribas
  114. Marechal Cândido Rondon
  115. Maria Helena
  116. Mariluz
  117. Mariópolis
  118. Maripá
  119. Marmeleiro
  120. Marquinho
  121. Marumbi
  122. Matelândia
  123. Mato Rico
  124. Medianeira
  125. Mercedes
  126. Missal
  127. Moreira Sales
  128. Nova Aurora
  129. Nova Cantu
  130. Nova Esperança do Sudoeste
  131. Nova Laranjeiras
  132. Nova Prata do Iguaçu
  133. Nova Santa Rosa
  134. Nova Tebas
  135. Ortigueira
  136. Ouro Verde do Oeste
  137. Palmas
  138. Palmital
  139. Palotina
  140. Pato Bragado
  141. Pato Branco
  142. Paula Freitas
  143. Paulo Frontin
  144. Peabiru
  145. Perobal
  146. Pérola
  147. Pérola d'Oeste
  148. Pinhal de São Bento
  149. Pinhão
  150. Pitanga
  151. Planalto
  152. Porto Barreiro
  153. Porto Vitória
  154. Pranchita
  155. Prudentópolis
  156. Quarto Centenário
  157. Quatro Pontes
  158. Quedas do Iguaçu
  159. Quinta do Sol
  160. Ramilândia
  161. Rancho Alegre D'Oeste
  162. Realeza
  163. Rebouças
  164. Renascença
  165. Reserva
  166. Reserva do Iguaçu
  167. Rio Azul
  168. Rio Bonito do Iguaçu
  169. Rio Branco do Ivaí
  170. Roncador
  171. Rondon
  172. Rosário do Ivaí
  173. Salgado Filho
  174. Salto do Lontra
  175. Santa Helena
  176. Santa Izabel do Oeste
  177. Santa Lúcia
  178. Santa Maria do Oeste
  179. Santa Tereza do Oeste
  180. Santa Terezinha de Itaipu
  181. Santo Antônio do Sudoeste
  182. São João
  183. São João do Ivaí
  184. São João do Triunfo
  185. São Jorge d'Oeste
  186. São Jorge do Ivaí
  187. São Jorge do Patrocínio
  188. São José das Palmeiras
  189. São Mateus do Sul
  190. São Miguel do Iguaçu
  191. São Pedro do Iguaçu
  192. São Pedro do Ivaí
  193. São Tomé
  194. Saudade do Iguaçu
  195. Serranópolis do Iguaçu
  196. Sulina
  197. Tapejara
  198. Teixeira Soares
  199. Terra Boa
  200. Terra Roxa
  201. Tibagi
  202. Toledo
  203. Três Barras do Paraná
  204. Tuneiras do Oeste
  205. Tupãssi
  206. Turvo
  207. Ubiratã
  208. Umuarama
  209. União da Vitória
  210. Vera Cruz do Oeste
  211. Verê
  212. Virmond
  213. Vitorino
  214. Xambrê

Com informações de G1 Paraná.

Foto Reprodução Windy Meteorologia
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