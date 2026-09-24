Trabalhador de Arapoti morre em grave acidente com carreta nos Campos Gerais

Acir transportava uma carga de toras de madeira quando sofreu o acidente. Foto: Reprodução/Arapoti 360/PRF

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O motorista que morreu após o tombamento de uma carreta na PR-239, em Sengés, foi identificado como Acir Faustinoni, de 48 anos. Morador de Arapoti, ele estava trabalhando e transportava uma carga de toras de madeira quando sofreu o acidente na tarde desta quarta-feira (23).

A identidade da vítima foi divulgada pelo Arapoti 360. Acir conduzia um caminhão com placas de Arapoti e seguia no sentido Itararé–Sengés quando o veículo tombou por volta das 14h45, no km 400 da rodovia.

O motorista foi retirado do caminhão e recebeu atendimento de uma equipe de resgate. Na sequência, foi encaminhado ao Hospital de Itararé, no interior de São Paulo.

Apesar dos esforços das equipes de socorro e do atendimento médico, Acir não resistiu aos ferimentos.

Empresa lamenta morte de trabalhador

A Francatto Transportes, empresa onde Acir trabalhava, publicou uma nota de pesar após a confirmação da morte do motorista.

Na homenagem, a empresa destacou a dedicação, o companheirismo e a contribuição do trabalhador durante o período em que integrou a equipe. A mensagem também ressaltou as lembranças deixadas por Acir entre os colegas que conviveram com ele.

A morte do motorista causou comoção entre familiares, amigos e companheiros de profissão.

As circunstâncias que provocaram o tombamento não foram informadas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações de Arapoti 360.