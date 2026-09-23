Câmara e prefeitura de Arapoti apresentam metas ficais do segundo quadrimestre

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Câmara Municipal de Arapoti realizou nesta quarta-feira (23), em parceria com a Prefeitura, uma audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2026. O encontro aconteceu no plenário da Casa de Leis e reuniu representantes do Poder Legislativo, do Executivo e moradores interessados em acompanhar a situação financeira do município.

A audiência teve como foco a prestação de contas dos meses de maio, junho, julho e agosto, período que compõe o segundo quadrimestre do ano. Durante a apresentação, foram divulgados dados relacionados à arrecadação municipal, despesas públicas, execução orçamentária e cumprimento das metas previstas para a administração municipal.

A atividade permitiu a análise dos resultados obtidos ao longo dos últimos quatro meses, oferecendo à população informações sobre a gestão dos recursos públicos e o desempenho das contas municipais. Os dados apresentados demonstraram a movimentação financeira do município, incluindo receitas arrecadadas e gastos realizados pela administração pública em diferentes áreas.

A audiência pública foi conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) da Câmara Municipal, responsável pelo acompanhamento das contas públicas e pela fiscalização da execução orçamentária. O evento integra as ações previstas na legislação que determina a apresentação periódica dos resultados fiscais pelos municípios, garantindo o acesso da população às informações relacionadas à administração financeira.

Além da exposição dos números, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar as explicações técnicas sobre os indicadores apresentados e esclarecer dúvidas relacionadas à aplicação dos recursos públicos e à execução do orçamento municipal.

A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Maria Olívia, destacou a relevância da participação popular no acompanhamento das contas do município. Segundo ela, as audiências públicas permitem que os moradores conheçam os resultados alcançados pela administração, acompanhem a execução do orçamento e tenham acesso a informações sobre a destinação dos recursos públicos.