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Avô é preso suspeito de abusar das netas de 7 e 11 anos no Paraná

Segundo a Polícia Civil, homem de 69 anos se aproveitava dos momentos em que recebia as crianças em casa; investigado negou as acusações

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
25/09/2026 às 10h48
Avô é preso suspeito de abusar das netas de 7 e 11 anos no Paraná
A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 69 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente das próprias netas, de 7 e 11 anos, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou em 5 de junho, após o registro de um boletim de ocorrência acompanhado de relatórios de revelação espontânea formalizados pela comunidade escolar.

Durante as diligências, a polícia identificou as duas crianças como netas do investigado. Conforme a apuração, o homem teria se aproveitado dos períodos em que recebia as meninas em sua residência para cometer atos de natureza sexual.

Investigação aponta pedidos de fotos e abusos

Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, responsável pelo caso, o investigado teria solicitado fotos das netas e exposto o órgão sexual diante delas. A investigação também aponta que, em uma das situações, ele teria exigido que as crianças praticassem ato sexual com ele.

O inquérito reuniu escutas especializadas realizadas pelo setor de psicologia do Nucria, mídias audiovisuais e termos de declaração.

O procedimento apura a prática de estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, além da aplicação de dispositivos da Lei nº 11.340/2006.

Durante o interrogatório, segundo a Polícia Civil, o homem negou os fatos.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações de D'Ponta News.

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