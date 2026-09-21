Criminoso é preso após assaltar posto de combustíveis em dois dias seguidos

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um posto de combustíveis localizado na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, na região central de Jaguariaíva, foi alvo de dois assaltos à mão armada em dias consecutivos. O suspeito de praticar os crimes foi localizado e preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM).

O primeiro assalto aconteceu na madrugada de sábado (19), por volta das 2h30. Conforme as informações, um indivíduo armado chegou ao estabelecimento e anunciou o assalto aos funcionários. O suspeito teria levado aproximadamente R$ 300 em dinheiro e, na sequência, fugido em direção ao bairro Matarazzo.

A GCM foi acionada e deslocou uma equipe até o local. Os agentes realizaram buscas pela região para tentar localizar o autor, mas o suspeito não foi encontrado naquele momento.

Na madrugada seguinte, domingo (20), por volta da 1h, o mesmo posto voltou a ser alvo de um assalto. Segundo os relatos, o indivíduo teria anunciado novamente o roubo, porém não conseguiu levar dinheiro porque não havia valores disponíveis no caixa.

Durante a fuga, o suspeito teria sido perseguido pelo vigilante do estabelecimento. Conforme as informações repassadas à GCM, o homem apontou uma pistola em direção ao funcionário durante a fuga.

Após ser acionada novamente, a Guarda Civil Municipal iniciou novas diligências para localizar o suspeito. As equipes utilizaram as características repassadas pelas vítimas e realizaram buscas pela região.

Depois de diligências ininterruptas, o suspeito foi localizado em um bar no bairro Primavera II. De acordo com as informações, ele confessou aos agentes ser o autor dos dois assaltos praticados contra o mesmo posto de combustíveis.

A arma de fogo que teria sido utilizada nos crimes, entretanto, não foi localizada durante a abordagem.

Ainda conforme as informações repassadas pelas autoridades, o suspeito possui antecedentes por crimes como furto, dano ao patrimônio, ameaça e lesão corporal.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para os procedimentos legais. Após a prisão, ele permaneceu à disposição do Poder Judiciário.