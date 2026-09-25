Ratinho Junior, Sandro Alex e Curi fazem carreatas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O governador licenciado Ratinho Junior (PSD), o candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex (PSD) e o candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) percorreram cinco municípios do Norte Pioneiro nesta quinta-feira (24) em uma agenda de campanha marcada por carreatas. A programação passou por Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos.

"Vocês fazem parte da força que movimenta o nosso Estado. Vamos seguir com um trabalho forte, dando continuidade ao que o Ratinho Junior construiu", destacou Sandro Alex durante a visita.

A agenda começou pela manhã, em Cornélio Procópio, às 9h. Em seguida, a comitiva esteve em Bandeirantes, onde a carreata estava prevista para as 11h. Depois, os candidatos seguiram para Jacarezinho, com concentração a partir das 12h30. A programação continuou em Santo Antônio da Platina, às 14h30, e terminou em Siqueira Campos às 16h.

Em Jacarezinho, Ratinho Junior agradeceu a participação dos apoiadores e agradeceu a participação na atividade. "Que energia, Jacarezinho! Obrigado por cada buzina, cada aceno e por todo o carinho com o time que quer ver o Paraná seguir avançando. O time do 55! Pra frente sempre, Paraná!", afirmou.

Em Bandeirantes, o governador licenciado voltou a defender a continuidade da atual administração estadual e associou Sandro Alex à gestão. "O Paraná quer a continuidade de um trabalho que tem dado certo e virou referência para o Brasil. Obrigado pelo apoio, Bandeirantes! O Sandro Alex e o Rafael Greca de Macedo vão fazer toda a região e o nosso Estado seguirem avançando", declarou.

"Olha a carreata da vitória passando! É essa força que nos move a continuar trabalhando por um Estado cada vez mais forte!", destacou Curi

Ratinho Junior citou a atuação de Sandro Alex em sua administração. "Bandeirantes já escolheu! Sandro Alex está comigo desde o primeiro dia de mandato e ajudou a tirar do papel algumas das principais obras que transformaram o Paraná. Agora, ao lado do Rafael Greca de Macedo, ele representa a continuidade desse trabalho para o nosso Estado seguir avançando. Pra frente sempre, Paraná!", disse.

Sandro Alex afirmou que a agenda no Norte Pioneiro faz parte da mobilização de sua campanha e relacionou sua candidatura à continuidade das ações do governo estadual. "Já passamos por Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho! Vocês fazem parte da força que movimenta o nosso Estado. Vamos seguir com um trabalho forte, dando continuidade ao que o Ratinho Junior construiu. Retroceder jamais. Pra frente sempre, Paraná!", afirmou.

Alexandre Curi participou das atividades e publicou registros da passagem da comitiva por Jacarezinho. "Olha a carreata da vitória passando! Hoje foi a vez de Jacarezinho colocar os pés nas ruas e mostrar que quer seguir em frente com Sandro Alex e Rafael Greca! Que alegria estar ao lado de lideranças, do Marcelo Palhares e pertinho de pessoas queridas! É essa força que nos move a continuar trabalhando por um Estado cada vez mais forte!", afirmou.

Curi falou sobre a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. "Eleitor, o seu voto para senador é importante, porque, nos próximos anos, o Senado terá um papel fundamental nas discussões políticas, debatendo temas fortes como a Reforma Tributária e a Legislação Penal, discussões que precisam ser aprofundadas", declarou.

A passagem da comitiva pelo Norte Pioneiro ocorre durante o período de campanha das eleições de 2026. A campanha começou em 16 de agosto, enquanto o primeiro turno está marcado para 4 de outubro. No Paraná, Sandro Alex disputa o Governo do Estado, tendo Rafael Greca como candidato a vice, enquanto Alexandre Curi concorre ao Senado.

Ratinho Junior se licenciou do cargo de governador em 17 de setembro para se dedicar à campanha eleitoral e apoiar Sandro Alex.