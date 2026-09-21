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Festival da Felicidade leva circo e diversão para crianças de Jaguariaíva

Espetáculo promovido pela Arauco reuniu estudantes da rede municipal no Cine Teatro Valéria Luercy durante programação pelos 25 anos da empresa no município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 09h44
Festival da Felicidade leva circo e diversão para crianças de Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Crianças da Rede Municipal de Educação de Jaguariaíva participaram, nesta sexta-feira (18), de uma apresentação circense realizada no Cine Teatro Valéria Luercy, no Palacete Matarazzo. A atividade integrou o Festival da Felicidade, promovido pela empresa Arauco em comemoração aos 25 anos de atuação junto ao município.

O espetáculo foi apresentado aos estudantes como uma programação voltada à cultura e ao lazer. A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Jaguariaíva e reuniu crianças da rede municipal em uma tarde de atividades no espaço cultural.

De acordo com as informações divulgadas sobre o evento, a programação foi organizada pela Arauco como parte das ações relacionadas à celebração dos 25 anos da empresa em Jaguariaíva. A atividade levou elementos do universo circense para o Palacete Matarazzo, espaço que abriga o Cine Teatro Valéria Luercy.

O prefeito Juca Sloboda acompanhou a programação e comentou sobre a realização do evento. Ele também parabenizou a Arauco pela iniciativa e pela escolha de realizar a atividade em comemoração à trajetória da empresa no município.

O Festival da Felicidade foi apresentado como uma programação destinada às famílias e às crianças, com atividades de entretenimento e integração. A apresentação circense realizada no teatro foi uma das ações da iniciativa, proporcionando aos estudantes contato com uma manifestação artística tradicional.

A programação também marcou as comemorações pelos 25 anos da presença da Arauco em Jaguariaíva. A empresa mantém atividades no município e, segundo as informações divulgadas sobre o evento, escolheu celebrar a data com ações voltadas à comunidade.

A apresentação ocorreu no Cine Teatro Valéria Luercy, localizado no Palacete Matarazzo, um dos espaços culturais de Jaguariaíva. O local recebeu os estudantes para o espetáculo, que teve como proposta oferecer uma experiência de cultura e lazer às crianças atendidas pela rede municipal de ensino.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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