Adolescente leva tiro ao passar perto de briga em bar no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um adolescente foi atingido por um disparo de arma de fogo ao passar próximo a uma briga que terminou com tiros na madrugada desta sexta-feira (25), em Andirá, no Norte Pioneiro. Um jovem de 20 anos também foi baleado duas vezes durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 03h17 após funcionários do Hospital Municipal informarem que duas vítimas de disparos haviam dado entrada na unidade.

Aos policiais, o jovem de 20 anos contou que estava com a namorada em um bar às margens da BR-369 quando um homem teria dado um soco na cabeça da mulher. A situação deu início a uma discussão entre ele e o suspeito.

Conforme o relato da vítima, ao deixar o estabelecimento e seguir em direção ao veículo, ele teria sido chamado pelo homem, que efetuou disparos em sua direção.

O jovem foi atingido duas vezes, sendo um tiro na coxa direita e outro no antebraço esquerdo. A namorada confirmou aos policiais a versão apresentada e repassou as características do suspeito.

Adolescente passava pelo local

A segunda vítima, o adolescente, relatou à PM que presenciou a discussão e passava próximo aos envolvidos quando acabou atingido por um dos disparos. O tiro acertou a panturrilha da perna esquerda.

Com informações sobre o possível autor, equipes realizaram diligências, mas o suspeito não havia sido localizado até a conclusão do boletim de ocorrência.

No local onde os disparos aconteceram, os policiais encontraram três cápsulas deflagradas de calibre .38.

Um funcionário do bar informou que a ocorrência aconteceu na área externa do estabelecimento e que apenas o proprietário possui acesso às imagens das câmeras de segurança. Ele não estava presente naquele momento para disponibilizar as gravações.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias dos disparos.