Publicidade

Adolescente leva tiro ao passar perto de briga em bar no Norte Pioneiro

Um jovem de 20 anos também foi baleado duas vezes durante a confusão; suspeito fugiu e ainda não havia sido localizado pela polícia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
25/09/2026 às 10h38
Adolescente leva tiro ao passar perto de briga em bar no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um adolescente foi atingido por um disparo de arma de fogo ao passar próximo a uma briga que terminou com tiros na madrugada desta sexta-feira (25), em Andirá, no Norte Pioneiro. Um jovem de 20 anos também foi baleado duas vezes durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 03h17 após funcionários do Hospital Municipal informarem que duas vítimas de disparos haviam dado entrada na unidade.

Aos policiais, o jovem de 20 anos contou que estava com a namorada em um bar às margens da BR-369 quando um homem teria dado um soco na cabeça da mulher. A situação deu início a uma discussão entre ele e o suspeito.

Conforme o relato da vítima, ao deixar o estabelecimento e seguir em direção ao veículo, ele teria sido chamado pelo homem, que efetuou disparos em sua direção.

O jovem foi atingido duas vezes, sendo um tiro na coxa direita e outro no antebraço esquerdo. A namorada confirmou aos policiais a versão apresentada e repassou as características do suspeito.

Adolescente passava pelo local

A segunda vítima, o adolescente, relatou à PM que presenciou a discussão e passava próximo aos envolvidos quando acabou atingido por um dos disparos. O tiro acertou a panturrilha da perna esquerda.

Com informações sobre o possível autor, equipes realizaram diligências, mas o suspeito não havia sido localizado até a conclusão do boletim de ocorrência.

No local onde os disparos aconteceram, os policiais encontraram três cápsulas deflagradas de calibre .38.

Um funcionário do bar informou que a ocorrência aconteceu na área externa do estabelecimento e que apenas o proprietário possui acesso às imagens das câmeras de segurança. Ele não estava presente naquele momento para disponibilizar as gravações.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias dos disparos.

Carro arrancou o portão da casa e atingiu outro carro que estava na garagem. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes
ACIDENTE Há 2 semanas

Grávida desmaia enquanto dirige e carro invade casa no Norte Pioneiro

Mulher relatou ter perdido a consciência por alguns segundos antes do acidente; veículo arrancou o portão da residência e atingiu outro carro que estava na garagem. Caso aconteceu em Andirá

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
FALTA DE ENERGIA Há 3 semanas

Moradores do Norte Pioneiro relatam falta de energia dias após os temporais que atingiram a região

Situação acontece principalmente na zona rural de Andirá, município atingido por uma tempestade na tarde do último domingo; população cobra resposta da Copel

 Um vídeo divulgado pela Rádio Yara FM 88.7 mostra como ficou o interior da residência. Foto: Reprodução/ Rádio Yara FM 88.7
RASTRO DE DESTRUIÇÃO Há 3 semanas

Temporal destelha quarto de mãe e bebê de nove meses em Andirá

Imagens mostram berço da criança e pedaços da cobertura sobre a cama após os fortes ventos que atingiram o município

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 4 semanas

Pai é preso investigado por estuprar a filha de 3 anos no Norte Pioneiro

Laudo da Polícia Científica identificou lesão traumática recente na região genital da criança; suspeita surgiu após menina passar o dia com o pai em Bandeirantes

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRAGÉDIA Há 1 mês

Trabalhador morre eletrocutado em empresa do Norte Pioneiro

Situação foi registrada na semana passada no município de Andirá e vítima morreu no local

Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
VIRADA NO TEMPO Há 4 horas

Paraná terá calor de até 38°C antes de frente fria trazer novas tempestades
SORTE EM DOBRO Há 5 horas

Duas apostas do Norte Pioneiro faturam quase R$ 40 mil na Mega-Sena
MOTO CLONADA Há 6 horas

Polícia encontra moto clonada em Jaboti e homem acaba preso
“BAILÃO” Há 6 horas

BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
ADI-PR Há 7 horas

25 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 25 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados