Corpo de homem morto é encontrado no meio da rua em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O corpo de um homem morto foi encontrado em uma rua no município de Arapoti, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na tarde desta quarta-feira (23) e equipes da Polícia Civil investigam o caso.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Folha Paranaense, por volta das 14h00 a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver onde um homem havia sido encontrado morto na Rua Jorge Soares, entre os bairros Jardim Aratinga e Jardim Leffers.

No local, a equipe do SAMU prestava atendimento ao homem, sendo constatado que a vítima já não apresentava sinais vitais. Preliminarmente, foi constatado que o homem apresentava ferimentos graves na região da cabeça e estava caído no meio da rua.

O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início as investigações e recolher o corpo da vítima.

Até o fechamento desta edição, não haviam sido divulgadas maiores informações sobre a identidade da vítima ou de quem cometeu o crime.

O caso segue sendo investigado.