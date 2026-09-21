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Arapoti apresenta potencial turístico a lideranças do Paraná durante visita técnica especial

Representantes do turismo estadual conheceram atrativos históricos, culturais e religiosos do município antes do 10º Simpósio de Turismo Religioso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 09h32
Arapoti apresenta potencial turístico a lideranças do Paraná durante visita técnica especial
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Representantes do setor turístico estadual participaram de uma visita técnica aos principais atrativos históricos, culturais e religiosos de Arapoti, nos Campos Gerais, na última sexta-feira (11). A atividade antecedeu a realização do 10º Simpósio de Turismo Religioso, promovido no município no dia seguinte.

A programação reuniu integrantes do Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso e teve como objetivo apresentar pontos de interesse que integram o patrimônio cultural e religioso da cidade. A recepção do grupo foi realizada pelo padre Anderson Marchiori.

O roteiro foi conduzido pela chefe da Divisão de Desenvolvimento Turístico de Arapoti, Sabrina Mendes, representando a Prefeitura Municipal, e por Fernando Silva, representante do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Durante a visita, os participantes conheceram alguns dos principais atrativos turísticos do município. Entre os locais incluídos no percurso estiveram o Museu do Imigrante Holandês, o Casarão, o Memorial Estação Ferroviária, o Mirante de São João Batista e a Igrejinha de São João Batista.

A atividade contou com a participação de representantes de entidades ligadas ao turismo paranaense. Estiveram presentes Cricia Estradioto, representante da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná; Pedro Kempe, ex-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR) e coordenador do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Estado; e Giovanni Bagatini, vice-presidente do Conselho Paranaense de Turismo (CEPATUR) e coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio Paraná.

A visita técnica integrou a programação relacionada ao 10º Simpósio de Turismo Religioso, evento que reúne representantes do setor para discutir ações voltadas ao desenvolvimento da atividade turística e à valorização de destinos com potencial religioso.

O município de Arapoti possui atrativos que unem elementos da colonização holandesa, patrimônios históricos e espaços ligados à fé, formando um conjunto de locais visitados por moradores e turistas. A apresentação desses pontos aos representantes de entidades estaduais permitiu a divulgação dos atrativos locais e o intercâmbio de informações sobre iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo no Paraná.

Foto: Divulgação.
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