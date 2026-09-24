Criança é atacada enquanto brincava com Pitbull da família e morre no interior do Paraná

Redação - Marcelo Aguiar
PARANÁ - Um menino de apenas sete anos de idade morreu após ser atacado enquanto brincava com o cão da raça Pitbull da família. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (24) na cidade de Apucarana, no Norte do Paraná.
De acordo com as informações do portal TNonline, o menino estaria acompanhado de mais duas crianças em uma residência situada ao Residencial Viverti sem a supervisão de adultos.
Segundo relatos de vizinhos, o menino brincava com o cão quando houve o ataque. Populares chegaram a derrubar o muro da residência para acessar o quintal e tentar salvar a vida da criança e sacrificaram o animal na tentativa de cessar o ataque. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada a esteve no local prestando socorro ao menino, mas infelizmente ele já estava morto.
Em contato com familiares, a equipe da Guarda Municipal foi informada que o cão era dócil e nunca havia apresentado comportamento agressivo. Segundo testemunhas, o cão brincava com a criança quando acabou realizando o ataque.
Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal). A equipe da Polícia Militar também prestou atendimento a ocorrência.
As causas e circunstâncias do ataque devem ser investigadas.