PR092 registra segundo acidente com carro do pedágio em uma semana

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma caminhonete registrado na rodovia PR092 deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu no fim da tarde da quarta-feira (16) no trevo de acesso ao Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais. Este é o segundo acidente envolvendo um veículo da concessionária EPR Litoral Pioneiro que administra a rodovia no intervalo de uma semana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no fim da tarde por volta das 18h00 e envolveu uma VW Saveiro da EPR Litoral Pioneiro e um automóvel Hyundai HB20 com placas de Arapoti.

Com o impacto, o motorista da Saveiro, um homem de 44 anos, teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico. Já no HB20 estavam duas pessoas, sendo o motorista, um jovem de 20 anos que não ficou ferido, e uma idosa de 67 anos que foi encaminhada ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti.

A equipe da PRE esteve no local e tomou as providências cabíveis ao caso.

Este é o segundo acidente no intervalo de uma semana envolvendo veículos da concessionária que administra a rodovia. Na tarde da última quinta-feira (10), um Fiat Argo da concessionária se envolveu em uma colisão lateral com um VW Gol na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz. Felizmente, apesar dos danos materiais, na ocasião ninguém ficou ferido.