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Após tempestades e frio, fim de semana tem alerta de calor intenso na região

De acordo com o Inmet, temperaturas no sábado e domingo podem passar dos 30°C em municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
24/09/2026 às 16h08
Após tempestades e frio, fim de semana tem alerta de calor intenso na região
Foto: IA ChatGpt.

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - Depois de uma semana marcada por temporais, ventos fortes, granizo e queda acentuada das temperaturas, moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais devem enfrentar uma mudança brusca nas condições do tempo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de onda de calor com grau de severidade classificado como “Grande Perigo”, válido entre o meio-dia deste sábado (26) e as 18h da próxima quarta-feira (30). Segundo o órgão, as temperaturas podem permanecer até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias consecutivos, situação que representa risco à saúde.

A mudança ocorre poucos dias após a passagem de sistemas meteorológicos que provocaram chuvas intensas e derrubaram as temperaturas em diversas regiões do Paraná. Agora, a tendência é de predomínio do sol e rápida elevação dos termômetros, especialmente durante as tardes.

Em Jacarezinho, a previsão para o sábado indica sol entre poucas nuvens, com temperaturas variando entre 17°C e 31°C. No domingo, os termômetros podem alcançar 33°C durante a tarde. Em Santo Antônio da Platina, a máxima prevista é de 32°C no sábado e de 34°C no domingo, com tempo firme nos dois dias.

Em Wenceslau Braz, os moradores devem registrar mínima próxima dos 16°C na manhã de sábado e máxima de 30°C. No domingo, o calor ganha força e a temperatura pode atingir 32°C. Em Ibaiti, a previsão aponta máximas de 29°C e 31°C no fim de semana, enquanto em Cornélio Procópio os termômetros devem oscilar entre 18°C e 33°C no sábado e alcançar 35°C no domingo.

Nos Campos Gerais, Ponta Grossa deve ter sábado com mínima de 15°C e máxima de 28°C. Para domingo, a previsão indica elevação da temperatura, com máxima próxima dos 30°C e predomínio de sol ao longo do dia.

De acordo com o INMET, o alerta de grande perigo é emitido quando há previsão de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com potencial para provocar impactos significativos à população. Entre os principais efeitos da onda de calor estão o aumento do risco de desidratação, agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares e desconforto térmico, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde.

A tendência para o início da próxima semana é de manutenção do tempo seco e das temperaturas elevadas em grande parte do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, mantendo a condição de calor intenso prevista pelo alerta meteorológico.

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