Acidente com carro da prefeitura deixa motociclista ferida em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma motociclista de 19 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro da prefeitura de Jaguariaíva na manhã desta quinta-feira (17). A colisão aconteceu na PR-151.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 8h05, no km 213,9, no trecho entre o entroncamento com a PR-092 e um dos acessos ao município.

A ocorrência envolveu um Renault Logan pertencente à Prefeitura de Jaguariaíva e uma motocicleta Honda Pop 100. Os dois veículos têm placas do município.

Conforme as informações apuradas pela PRE, o carro da prefeitura seguia pela PR-151 no sentido Jaguariaíva a Sengés. A motociclista estava em um trevo e tentava atravessar a rodovia quando ocorreu a colisão transversal.

O motorista do Logan, de 60 anos, não sofreu ferimentos.

Já a motociclista sofreu ferimentos considerados moderados. A jovem recebeu atendimento de uma equipe do Siate e foi encaminhada ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, para avaliação médica.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, quando a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária chegou ao local, a motocicleta envolvida no acidente já havia sido retirada por terceiros.

As circunstâncias que levaram à colisão não foram detalhadas pelas autoridades.

Com informações de DCMAIS.