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Concessionária informa que BR153 terá bloqueios nesta segunda e terça-feira

Bloqueios serão realizados entre as 08h00 e 15h00 para içamento de vigas na Ponte do Rio Ubá, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 10h10
Concessionária informa que BR153 terá bloqueios nesta segunda e terça-feira
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Motoristas que trafegarem pela rodovia BR-153 devem ficar atentos às interdições temporárias previstas para esta segunda-feira (21) e terça-feira (22), durante uma operação de içamento de vigas na ponte sobre o Rio Ubá, no km 33 da rodovia no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O serviço será realizado pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com a programação, os trabalhos ocorrerão das 8h às 15h nos dois dias. Durante a operação, o tráfego será interrompido temporariamente para permitir a movimentação e instalação das estruturas. Equipes da concessionária estarão no local para orientar os motoristas e realizar a sinalização da rodovia.

A programação poderá ser alterada caso as condições climáticas não sejam favoráveis à execução dos trabalhos. A orientação aos condutores é reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho em obras, manter distância segura dos demais veículos e respeitar a sinalização implantada na rodovia.

Além da intervenção na BR-153, outros trechos administrados pela EPR Litoral Pioneiro também recebem obras e serviços de manutenção. Na BR-277, há trabalhos de manutenção entre os quilômetros 0 e 60 e de ampliação entre os quilômetros 68 e 83. Na BR-153, estão previstas obras de ampliação entre os quilômetros 1 e 52, enquanto a BR-369 terá intervenções de ampliação do km 4 ao km 22.

Na PR-092, os serviços de manutenção estão programados entre os quilômetros 204 e 250. Já na PR-151, haverá manutenção na altura do km 300, no sentido Carambeí.

Também estão previstos serviços de conservação das rodovias, limpeza de sistemas de drenagem, manutenção de dispositivos de segurança e roçada. Essas atividades podem provocar interdições parciais ou bloqueios temporários de faixas ao longo dos trechos.

Informações sobre as condições das rodovias e os serviços em andamento podem ser obtidas pelo telefone 0800 277 0153, que também possui atendimento pelo WhatsApp.

Foto: Divulgação.
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