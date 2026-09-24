Adetur promove curso de Socorro em Áreas Remotas voltado à qualificação do turismo de aventura nos Campos Gerais

A proposta é preparar os participantes para reconhecer riscos, tomar decisões em situações de emergência e prestar atendimento adequado. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - A Adetur Campos Gerais realiza, nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, o Curso SAR – Socorro em Áreas Remotas, uma capacitação voltada à qualificação de profissionais que atuam ou frequentam ambientes naturais e atividades de turismo de aventura. A formação será realizada na Floresta Nacional de Piraí do Sul, no município de Piraí do Sul, e integra as ações do Programa Campos Gerais Turismo Mais Seguro.

Com 20 horas de duração, o curso aborda técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar em Ambiente Remoto (Wilderness Medicine), combinando conteúdos teóricos, atividades práticas e simulações realísticas. A proposta é preparar os participantes para reconhecer riscos, tomar decisões em situações de emergência e prestar atendimento adequado quando o acesso aos serviços convencionais de emergência é limitado e o tempo de resposta pode ser superior a 60 minutos.

Entre os conteúdos previstos estão avaliação primária e secundária, manejo de traumas, controle de hemorragias, estabilização e imobilização, emergências clínicas, hipotermia e outras condições ambientais, cuidados prolongados em campo, planejamento de evacuação e transporte seguro, além de protocolos de tomada de decisão baseada em risco.

A capacitação é especialmente direcionada a guias e condutores de turismo, profissionais e empreendedores do turismo de aventura, montanhistas, equipes de busca e resgate, bombeiros, praticantes de atividades outdoor e demais pessoas que atuam ou frequentam áreas naturais e remotas. Não é necessária formação prévia em primeiros socorros.

Segurança como pilar do turismo de aventura

Para o presidente da Adetur Campos Gerais, Guilherme Forbeck, a capacitação representa um avanço importante para o fortalecimento do turismo de aventura na região.

“A segurança é um dos pilares para o desenvolvimento responsável do turismo de aventura e das atividades em áreas naturais. Com o Curso SAR, queremos contribuir para que profissionais estejam mais preparados para prevenir riscos e agir adequadamente diante de situações de emergência. Essa formação também reforça o compromisso da região dos Campos Gerais em qualificar sua oferta turística e proporcionar experiências cada vez mais seguras e responsáveis aos visitantes.”

Instrutor possui experiência em atendimento e resgate

O curso será ministrado por Alan Jacob da Rosa, enfermeiro especialista em Urgência e Emergência e em Transporte e Resgate Aeromédico, professor da Universidade UNIVILLE/SC e servidor público da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba (FEAS).

O instrutor possui formações em Wilderness Advanced First Aid (WAFA), Wilderness First Responder (WFR), Tactical Combat Casualty Care (TCCC), Tactical Emergency Casualty Care (TECC) e Stop the Bleed, além de qualificações em técnicas e resgate em ambiente vertical.

Alan também é fundador do Grupo de Resgate em Montanha (GRM) e possui experiência em operações de busca e resgate realizadas em diferentes estados brasileiros, incluindo atuação na Floresta Amazônica.

Capacitação alia formação e experiência prática em ambiente natural

A escolha da Floresta Nacional de Piraí do Sul como local da formação permite que os participantes tenham contato direto com um ambiente natural, aproximando os conhecimentos trabalhados durante o curso das condições encontradas em atividades de turismo de aventura e recreação ao ar livre.

Para facilitar a permanência dos participantes durante a capacitação, o local contará com área de camping, alojamento e cozinha comunitária, conforme as condições e orientações estabelecidas pela unidade.

A iniciativa faz parte do Programa Campos Gerais Turismo Mais Seguro, desenvolvido pela Adetur Campos Gerais com o objetivo de fortalecer a segurança, a qualificação profissional e a gestão responsável das atividades de turismo de natureza e aventura na região.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/YHss8raiPrcfgZ7i7.