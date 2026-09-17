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Dono de bar é preso com máquinas de jogos de azar durante operação contra o trafico

Operação foi deflagrada na última terça-feira (15) no município de Santo Antônio da Platina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/09/2026 às 10h01
Dono de bar é preso com máquinas de jogos de azar durante operação contra o trafico
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar realizada na noite de terça-feira (15) resultou na apreensão de máquinas de jogos de azar em um bar localizado na Vila São Cristóvão, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a ação foi desencadeada após denúncias que apontavam a possível prática de tráfico de drogas no estabelecimento. Diante das informações recebidas, equipes policiais se deslocaram até o local para realizar diligências e buscas.

Durante a fiscalização, os agentes vistoriaram o imóvel, mas não encontraram entorpecentes ou qualquer material relacionado ao tráfico de drogas. No entanto, os policiais localizaram máquinas utilizadas para a exploração de jogos de azar e de jogo do bicho, prática considerada contravenção penal pela legislação brasileira.

Após a constatação da irregularidade, o proprietário do estabelecimento, um homem de 60 anos, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Segundo a polícia, foi confeccionado um termo circunstanciado em desfavor do suspeito pela prática de contravenção penal relacionada à exploração de jogos de azar.

A ocorrência foi registrada e os equipamentos encontrados no local foram apreendidos para as providências legais. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

Foto: Divulgação.
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