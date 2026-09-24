Sandro Alex reduz diferença para Moro e chega a 32% no Paraná

Sandro Alex (PSD) aparece com 32% das intenções de voto para o Governo do Paraná, enquanto Sergio Moro (PL) tem 35%. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Sandro Alex (PSD) aparece com 32% das intenções de voto para o Governo do Paraná, enquanto Sergio Moro (PL) tem 35%, segundo pesquisa do Índice Inteligência divulgada nesta quinta-feira (24). A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro de 2,83 pontos percentuais do levantamento. Requião Filho (PDT) aparece com 20%.

Luiz França (Missão) tem 1%. Samuel de Mattos (PSTU), Tayná Miessa (UP), Adriano Funileiro (PCO) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram. Outros 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 5% declararam voto em branco, nulo ou nenhum dos candidatos.

Segundo a série de levantamentos do Índice Inteligência, Sandro Alex passou de 27,6% em 9 de agosto para 28,6% em 22 de agosto, 30,6% em 7 de setembro e chegou aos atuais 32%. Moro registrou 35,3%, 36,8%, 35,3% e 35%, respectivamente. Requião Filho teve 19,5%, 21%, 20,1% e 20% no mesmo período.

Com o resultado atual, a diferença entre Sandro Alex e Requião Filho passou de 10,5 pontos percentuais, registrada na pesquisa de 7 de setembro, para 12 pontos.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 44% não souberam ou não responderam. Moro aparece com 22%, Sandro Alex com 15% e Requião Filho com 8%.

Outros 6% disseram votar em branco, nulo ou nenhum candidato. O governador Ratinho Junior (PSD), que não concorre ao cargo, aparece com 4%, enquanto Rafael Greca (PSD), candidato a vice-governador na chapa de Sandro Alex, tem 1%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Moro aparece com 44% contra 41% de Sandro Alex. Outros 9% declararam voto em branco, nulo ou nenhum candidato e 6% não souberam ou não responderam.

Em uma simulação entre Sandro Alex e Requião Filho, os percentuais são de 51% e 28%, respectivamente. No confronto entre Moro e Requião Filho, o levantamento aponta 54% para Moro e 32% para Requião Filho.

Metodologia

O Índice Inteligência entrevistou pessoalmente 1.200 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06638/2026. Depois das 17

Os três levantamentos anteriores citados no release também tiveram margem de erro de 2,83 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%, com os registros PR-01047/2026, PR-01754/2026 e PR-07034/2026.