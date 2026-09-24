Publicidade

Sandro Alex reduz diferença para Moro e chega a 32% no Paraná

Levantamento do Índice Inteligência mostra diferença de três pontos entre os candidatos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
24/09/2026 às 11h31
Sandro Alex reduz diferença para Moro e chega a 32% no Paraná
Sandro Alex (PSD) aparece com 32% das intenções de voto para o Governo do Paraná, enquanto Sergio Moro (PL) tem 35%. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Sandro Alex (PSD) aparece com 32% das intenções de voto para o Governo do Paraná, enquanto Sergio Moro (PL) tem 35%, segundo pesquisa do Índice Inteligência divulgada nesta quinta-feira (24). A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro de 2,83 pontos percentuais do levantamento. Requião Filho (PDT) aparece com 20%.

Luiz França (Missão) tem 1%. Samuel de Mattos (PSTU), Tayná Miessa (UP), Adriano Funileiro (PCO) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram. Outros 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 5% declararam voto em branco, nulo ou nenhum dos candidatos.

Segundo a série de levantamentos do Índice Inteligência, Sandro Alex passou de 27,6% em 9 de agosto para 28,6% em 22 de agosto, 30,6% em 7 de setembro e chegou aos atuais 32%. Moro registrou 35,3%, 36,8%, 35,3% e 35%, respectivamente. Requião Filho teve 19,5%, 21%, 20,1% e 20% no mesmo período.

Com o resultado atual, a diferença entre Sandro Alex e Requião Filho passou de 10,5 pontos percentuais, registrada na pesquisa de 7 de setembro, para 12 pontos.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 44% não souberam ou não responderam. Moro aparece com 22%, Sandro Alex com 15% e Requião Filho com 8%.

Outros 6% disseram votar em branco, nulo ou nenhum candidato. O governador Ratinho Junior (PSD), que não concorre ao cargo, aparece com 4%, enquanto Rafael Greca (PSD), candidato a vice-governador na chapa de Sandro Alex, tem 1%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Moro aparece com 44% contra 41% de Sandro Alex. Outros 9% declararam voto em branco, nulo ou nenhum candidato e 6% não souberam ou não responderam.

Em uma simulação entre Sandro Alex e Requião Filho, os percentuais são de 51% e 28%, respectivamente. No confronto entre Moro e Requião Filho, o levantamento aponta 54% para Moro e 32% para Requião Filho.

Metodologia

O Índice Inteligência entrevistou pessoalmente 1.200 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06638/2026. Depois das 17

Os três levantamentos anteriores citados no release também tiveram margem de erro de 2,83 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%, com os registros PR-01047/2026, PR-01754/2026 e PR-07034/2026.

Levantamento mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Moro. Foto: PSD
PESQUISA IRG Há 2 dias

Pesquisa aponta Sandro Alex com 27,8% na disputa pelo Governo do Paraná

Levantamento do IRG mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Sergio Moro

 Sandro Alex aparece com 27%, enquanto Moro ainda lidera com 35%. Foto: Divulgação
NOVA PESQUISA Há 3 dias

Sandro Alex tem 27% e aparece em segundo; Moro lidera com 35%, aponta Real Time Big Data

Levantamento com 1.600 eleitores também mediu rejeição: Requião Filho tem 42%, Moro 39% e Sandro Alex 30%. Gestão de Ratinho Junior é aprovada por 80% dos entrevistados

 O candidato do PSD foi escolhido por Ratinho Junior para a sucessão em 2026. Foto: Assessoria
“COMPETENTE” Há 3 dias

Ratinho Junior pede continuidade com Sandro Alex: “ele é resolvedor, pegou a balsa com problemas e entregou a Ponte de Guaratuba”

Governador do Paraná disse que o candidato do PSD é um construtor e resolvedor de problemas, características essenciais para governar o Estado com a quarta maior economia do país

 Sandro Alex e Ratinho em carreata no interior do Paraná — Foto: Divulgação
RATINHO CONTINUA Há 3 dias

Ação tenta tirar Ratinho de atos da campanha de Sandro Alex, mas Justiça nega pedido

Decisão do TRE-PR entendeu que a presença do apresentador, sem realização de espetáculo ou performance artística, não caracteriza showmício

 Nos últimos anos, Sandro Alex participou diretamente da trajetória de Ratinho Junior no Governo do Estado. Foto: Assessoria
“CUIDAMOS COM AMOR” Há 3 dias

“Eu defendo a garantia da continuidade de Ratinho Junior”, diz Sandro Alex

Candidato do PSD ao Governo do Paraná afirma que muitos tentam confundir a população, mas que ele é quem defende a continuidade da gestão do governador mais bem avaliado do Brasil

Publicidade
Últimas notícias
EMPATE TÉCNICO Há 60 minutos

Sandro Alex reduz diferença para Moro e chega a 32% no Paraná
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Morte de ex-servidor da prefeitura causa comoção em Salto do Itararé
VÍTIMA IDENTIFICADA Há 2 horas

Trabalhador de Arapoti morre em grave acidente com carreta nos Campos Gerais
TRÁFICO DE DROGAS Há 2 horas

PRF encontra caminhão lotado de maconha no Paraná
CONDENAÇÃO Há 3 horas

Pai é condenado por abusar e engravidar a própria filha no Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados