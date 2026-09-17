Polícia divulga foto de criminoso procurado por homicídio no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, segue investigando a morte de um jovem de 19 anos morto a tiros durante o fim de semana. Nesta quarta-feira (16), foi divulgada a foto de Erick Oliveira de Moraes, um dos suspeitos de envolvimento com o homicídio e que segue foragido.

De acordo com as investigações da PC, o corpo de Victor Hugo Caldi Fagundes foi encontrado por volta das 02h00 do último sábado (12) as margens do Ribeirão Boi Pintado com marcas de tiros.

Durante as diligências, os investigadores apuraram que tudo começou em um bar onde Victor foi agredido após sentar em uma mesa para conversar com a namorada de um dos suspeitos. A confusão se estendeu para rua onde o jovem acabou sendo alvejado com vários tiros.

Após o crime, a equipe da PC levantou o nome de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o homicídio, sendo que um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira (14) em posse de um revólver calibre 32.

Agora, a equipe segue em busca de Erick que passou a ser considerado foragido da Justiça. Denúncias e informações que possam levar ao seu paradeiro podem ser feitas de forma anônima através do número 181, 190 ou pelo fone/Whatsapp (43) 3534-8901.