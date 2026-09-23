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Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro

Ataque aconteceu no início da semana e foi presenciado por moradores; vítima precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Bandeirantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Vilson Moreno.
23/09/2026 às 17h21
Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado por um cão da raça pitbull nesta segunda-feira (21), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O ataque aconteceu diante de moradores, e a vítima precisou ser encaminhada para atendimento médico na Santa Casa do município.

Segundo informações divulgadas pelo repórter Vilson Moreno, o homem sofreu diversos ferimentos durante o ataque. Imagens registradas por moradores mostram a vítima caída no chão e com ferimentos aparentes após a ocorrência.

O ataque teria acontecido em uma área com a presença de outras pessoas, que acompanharam a situação e acionaram atendimento para o homem. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima após o encaminhamento ao hospital.

As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas. Também não há informações confirmadas sobre como o animal chegou ao local, se estava acompanhado pelo proprietário ou quais medidas foram adotadas em relação ao cão após a ocorrência.

O caso repercutiu entre moradores de Bandeirantes e da região devido à gravidade dos ferimentos apresentados pela vítima. A situação também levantou questionamentos sobre a circulação de cães de grande porte em áreas públicas e a responsabilidade relacionada à guarda desses animais.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações oficiais detalhadas pelas forças de segurança locais sobre o registro da ocorrência ou sobre eventual responsabilização do proprietário do animal.

As informações iniciais sobre o ataque foram divulgadas pelo repórter Vilson Moreno.

Foto: Divulgação/PCPR
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