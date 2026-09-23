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Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (20), em Cruzeiro, e deixou seis pessoas mortas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 17h09
Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BRASIL - O Santuário Nacional de Aparecida fez homenagens às vítimas do acidente com um ônibus de romeiros de Minas Gerais durante as celebrações desta segunda-feira (21), em Aparecida, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (20), em Cruzeiro, e deixou seis pessoas mortas.

Durante a oração do terço, o bispo emérito de Coari, Dom Joércio, pediu orações pelas vítimas, pelos feridos e pelos familiares das pessoas envolvidas no acidente. Mais tarde, durante a missa das 18h, o padre Jorge Américo também convidou os fiéis a rezarem pelas vítimas.

O ônibus transportava romeiros que seguiam de Minas Gerais em direção a Aparecida. O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro.

Seis pessoas morreram no acidente. As vítimas foram identificadas como Alice Fátima Alves da Silva, Augusto Antônio Lima, Evandro Carlos Garcia, Ilza Nazaré Pereira Paulo, Jairo Antônio de Paula e Sebastião Petronilo.

De acordo com informações da Prefeitura de Cruzeiro, seis pessoas permaneciam internadas na Santa Casa do município após o acidente. Três pacientes estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), duas permaneciam na Clínica Médica e uma recebia atendimento no Pronto-Socorro.

O acidente mobilizou equipes de atendimento e resgate durante a madrugada. As circunstâncias que levaram o ônibus a sair da pista e cair na ribanceira são investigadas pelas autoridades policiais.

As homenagens realizadas no Santuário Nacional ocorreram durante a programação religiosa em Aparecida, destino dos romeiros que estavam no ônibus. Durante as celebrações, os religiosos também direcionaram as orações aos familiares e às pessoas que ficaram feridas no acidente.

Foto: Reprodução/G1 Notícias.
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