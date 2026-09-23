Motoboy sofre acidente e morre 18 dias antes do casamento no Paraná

A vítima, identificada como Reginaldo Aparecido Francisco, estava a apenas 18 dias do próprio casamento, marcado para 10 de outubro. Fotos: Reprodução/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um motoboy de 39 anos morreu após ser atingido por um carro enquanto trabalhava fazendo entregas na noite de terça-feira (22), em Maringá, no Norte do Paraná. A vítima, identificada como Reginaldo Aparecido Francisco, estava a apenas 18 dias do próprio casamento, marcado para 10 de outubro.

O acidente aconteceu no Contorno Sul e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro aparece na pista contrária e atinge a motocicleta conduzida por Reginaldo.

Com a força do impacto, o motoboy foi arremessado e sofreu ferimentos graves.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos, mas Reginaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Enquanto as equipes de emergência trabalhavam na ocorrência, pessoas que passavam pela região se reuniram e fizeram uma roda de oração ao redor da vítima.

Motorista fez teste do bafômetro

A motorista do automóvel permaneceu no local e prestou atendimento após o acidente. Posteriormente, ela foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e acabou liberada.

Segundo as informações da ocorrência, a condutora foi submetida ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A identidade dela não foi divulgada.

As circunstâncias que levaram o veículo a atingir o motociclista serão apuradas. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Paraná.

Reginaldo trabalhava como motoboy e realizava entregas de comida quando sofreu o acidente. A morte ocorreu pouco mais de duas semanas antes da data em que celebraria o casamento.