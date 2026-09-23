Idoso procurado por abuso sexual de menores é preso no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A equipe da Polícia Civil de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, prendeu nesta terça-feira (22) um idoso procurado pelo Nucria (Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Cascavel.

De acordo com as informações do portal NP Diário, o homem de 66 anos tinha mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça de Almirante Tamandaré pelo crime de estupro de vulnerável.

A equipe do Nucria realizou investigações e descobriu que o indivíduo estava residindo no município de Bandeirantes e, com apoio da Polícia Civil da 39º delegacia, realizou uma operação para o cumprimento do mandado.

Após ser localizado andando por uma Rua no bairro Ouro Verde, o idoso foi abordado, informado sobre o cumprimento dos mandados e recebeu voz de prisão. Ele foi levado a delegacia da PC para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso e, na sequência, entregue ao Departamento Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.