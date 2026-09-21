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Homem é encontrado morto no interior de residência da região

Caso aconteceu em Bandeirantes no fim de semana; equipes policiais e do IML estiveram no local

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 10h24
Homem é encontrado morto no interior de residência da região
Foto: Bandeirantes Paraná e Brasil em Foco

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem foi encontrado morto dentro de sua residência na manhã do último sábado (19). A situação foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas a imprensa, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver registrada em uma residência situada a Rua Manoel Nascimento Trindade, no bairro Vila Rubi. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, as equipes de socorro confirmaram que a vítima não apresentava sinais vitais. Com isso, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal).

A princípio, a morte do homem foi tratada como proveniente de causas naturais, mas a polícia aguarda o resultado dos exames de necropsia para confirmar o motivo do óbito.

Com informações de Bandeirantes Paraná e Brasil em Foco.

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