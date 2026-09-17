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Homem resiste a prisão e morre em troca de tiros com a polícia no Norte Pioneiro

Situação aconteceu na zona rural de Bandeirantes e indivíduo era suspeito de envolvimento com homicídios registrados no município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Cleverson Rodrigues
17/09/2026 às 16h05
Homem resiste a prisão e morre em troca de tiros com a polícia no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Cleverson Rodrigues

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem morreu em uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (17). A situação foi registrada durante o cumprimento de um mandado de prisão na zona rural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo Radialista Cleverson Rodrigues, no início da manhã desta quinta-feira equipes da Polícia Militar prestaram apoio a Polícia Civil no cumprimento de um mandado de prisão contra um indivíduo suspeito de envolvimento com homicídios registrados no município nas últimas semanas.

As equipes policiais se deslocaram até uma propriedade situada ao bairro Água Branca, na zona rural do município. Chegando ao local, os moradores foram informados sobre o motivo da presença dos policiais, mas o alvo do mandado resistiu a prisão e se recusou a sair do imóvel. No momento em que as equipes adentraram a residência, o suspeito realizou disparos contra os policiais que revidaram. Com isso, o homem acabou sendo atingido e morreu no local.

Diante da situação, o local foi isolado para o trabalho da equipe da Polícia Científica e o corpo do suspeito foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

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Bandeirantes - PR
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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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