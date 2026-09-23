Jovem pega carona por aplicativo, perde contato com a família e é encontrada morta no Paraná

Entre as vítimas estava Amanda Marcondes de Oliveira, de 26 anos. Foto: Reprodução/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma viagem compartilhada entre o Oeste do Paraná e Curitiba terminou em tragédia na madrugada de terça-feira (22). Três pessoas que viajavam juntas em um carro por meio do aplicativo BlaBlaCar morreram após uma colisão frontal com um caminhão na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do estado.

Entre as vítimas estava Amanda Marcondes de Oliveira, de 26 anos. Antes de receber a confirmação do acidente, familiares chegaram a mobilizar as redes sociais em busca de informações sobre a jovem, que havia deixado de responder às mensagens durante o trajeto.

Também morreram a professora Daniele Borges de Souza Lima, de 41 anos, e o pedreiro Demetrio Moreno, de 38 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 1h25 e chovia intensamente no momento do acidente. Os três ocupantes do automóvel morreram. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Último contato aconteceu horas antes

Amanda havia saído de Cascavel com destino a Curitiba. O último contato com a família ocorreu às 22h23, cerca de três horas antes da colisão. Na ocasião, ela informou que estava passando por Candói.

Sem novas notícias durante a madrugada, familiares passaram a divulgar o desaparecimento da jovem nas redes sociais. Posteriormente, receberam a confirmação de que Amanda estava no veículo envolvido no grave acidente.

A jovem era natural de Cascavel, mas morava em Curitiba e trabalhava como social media.

Polícia investiga circunstâncias da colisão

As causas do acidente ainda são investigadas. Segundo o delegado Lucas Faria, responsável pelo inquérito, os indícios iniciais apontam que a motorista teria perdido o controle da direção antes de o automóvel atingir o caminhão. A dinâmica, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pela investigação.

Daniele, apontada como a motorista do carro, era professora, natural de Goioerê e residia em Curitiba. Ela deixou marido e quatro filhos.

A terceira vítima, Demetrio Moreno, era natural de São Jorge do Oeste e morava em Saudade do Iguaçu, onde trabalhava como pedreiro.

Em nota, o BlaBlaCar lamentou o acidente, manifestou solidariedade às famílias e informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação, além de prestar assistência aos familiares das vítimas.

Com informações de G1 Paraná.