Prefeitura da região cancela Feira da Lua após criminosos furtarem fiação elétrica

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A edição da Feira da Lua que seria realizada nesta quinta-feira (17), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, foi cancelada após o furto da fiação elétrica do Parque do Povo, local onde o evento acontece tradicionalmente.

A informação foi divulgada pelos organizadores da feira, que comunicaram o cancelamento aos expositores e à população ao longo do dia. Segundo o comunicado, a retirada da fiação comprometeu o funcionamento da estrutura elétrica do espaço, impossibilitando a realização das atividades previstas para a noite.

A Feira da Lua reúne semanalmente feirantes, comerciantes e produtores locais, oferecendo produtos alimentícios, artesanato e outros itens à população. Com o cancelamento da edição desta semana, dezenas de trabalhadores deixaram de comercializar seus produtos no evento.

De acordo com os organizadores, o furto causou danos à infraestrutura do Parque do Povo e gerou transtornos para os participantes que já se preparavam para a realização da feira. A falta de energia elétrica no local foi apontada como fator determinante para a suspensão das atividades.

O caso também afeta os frequentadores que costumam visitar o espaço nas noites de quinta-feira. A feira se consolidou como uma das opções de lazer, convivência e comércio em Bandeirantes, atraindo moradores de diferentes bairros do município.

Os responsáveis pela organização informaram que aguardam a recuperação da estrutura elétrica para que o evento possa ser retomado. A expectativa é que os reparos sejam realizados nos próximos dias, permitindo o retorno das atividades na próxima edição.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação dos responsáveis pelo furto nem detalhes sobre o valor do prejuízo causado pelos danos à rede elétrica do Parque do Povo.