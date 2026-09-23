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Homem é espancado durante assalto em cidade do Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Bandeirantes enquanto vítima dormia na casa de um amigo; suspeitos foram presos e caso segue sendo investigado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 11h01
Homem é espancado durante assalto em cidade do Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A equipe da Polícia Civil de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, está investigando um suposto assalto registrado no último sábado (19). Um homem de 36 anos foi espancado enquanto dormia na casa de um amigo, teve o aparelho celular levado e precisou de atendimento médico. Já os suspeitos foram presos, mas negam o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa do município após um paciente dar entrada com vários ferimentos e relatar ter sido vítima de um assalto.

No local, a equipe conversou com o rapaz que passou a relatar que estava dormindo na casa de um amigo quando foi surpreendido por dois indivíduos que começaram a lhe agredir com socos, chutes e pancadas de um objeto que não soube identificar. Em seguida, segundo a vítima, os suspeitos fugiram levando seu aparelho celular. Em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que o paciente apresentava ferimentos nos olhos e na cabeça.

Em posse da identidade dos suspeitos, os policiais realizaram diligências e localizaram a dupla. Indagados sobre a situação, os dois homens negaram as agressões ou o furto do aparelho celular. Porém, quando os policiais solicitaram permissão para realizar buscas na residência, os suspeitos não autorizaram.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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