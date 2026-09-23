Homem é espancado durante assalto em cidade do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A equipe da Polícia Civil de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, está investigando um suposto assalto registrado no último sábado (19). Um homem de 36 anos foi espancado enquanto dormia na casa de um amigo, teve o aparelho celular levado e precisou de atendimento médico. Já os suspeitos foram presos, mas negam o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa do município após um paciente dar entrada com vários ferimentos e relatar ter sido vítima de um assalto.

No local, a equipe conversou com o rapaz que passou a relatar que estava dormindo na casa de um amigo quando foi surpreendido por dois indivíduos que começaram a lhe agredir com socos, chutes e pancadas de um objeto que não soube identificar. Em seguida, segundo a vítima, os suspeitos fugiram levando seu aparelho celular. Em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que o paciente apresentava ferimentos nos olhos e na cabeça.

Em posse da identidade dos suspeitos, os policiais realizaram diligências e localizaram a dupla. Indagados sobre a situação, os dois homens negaram as agressões ou o furto do aparelho celular. Porém, quando os policiais solicitaram permissão para realizar buscas na residência, os suspeitos não autorizaram.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.